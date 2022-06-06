Скандалы: Двойная игра

Знаменитого борца с терроризмом из МВД обвинили в помощи боевикам

Следственный комитет России (СКР) сообщил о завершении расследования уголовного дела бывшего начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева. Полицейского знали в регионе как бескомпромиссного борца с терроризмом: он получил множество наград за службу, а боевики называли его злейшим врагом и заочно приговорили к смерти. Однако это не помешало следователям обвинить полковника в причастности к взрывам в московском метро и помощи тем самым боевикам и террористам, с которыми Исаев много лет отважно боролся.

Как легенда антитеррора оказался не тем человеком — в материале «Ленты.ру».

29 марта 2010 года российские и мировые СМИ облетели шокирующие новости о терактах в московском метро. В 07:56 взрыв прогремел во втором вагоне поезда, прибывшего на станцию «Лубянка». Самодельное взрывное устройство (СВУ) террористка-смертница привела в действие сразу после того, как машинист открыл двери.

Два десятка человек — как в вагоне, так и на платформе — погибли на месте. Взрывная волна буквально разорвала тех, кто находился рядом со смертницей. Остальных поразили осколки. Один мужчина погиб в соседнем вагоне — кусок арматуры диаметром восемь миллиметров попал ему в голову.

После этого эвакуацию в столичном метро объявлять не стали. По громкоговорителям спешащим на работу пассажирам объявили о задержках в движении поездов по Сокольнической линии и посоветовали воспользоваться наземным транспортом. В 08:39 на той же Сокольнической линии прогремел второй взрыв.

Еще одна смертница привела в действие СВУ в третьем вагоне поезда на станции «Парк культуры». Силовики немедленно перекрыли движение поездов на красной ветке в пределах Кольцевой линии метро. Всего жертвами терактов в тот день стали 36 человек, еще четверо позже скончались в больницах.

«На предложение сдаться открыли огонь»

Взрывы в метро стали настоящим шоком для москвичей. Правоохранительные органы ввели в городе план «Вулкан» и усилили паспортный режим, милиция перешла на усиленное несение службы. На московских улицах и в метро в разы выросло число патрульных.

А двое суток спустя, 31 марта, был совершен еще один теракт, который остался незамеченным на фоне московских взрывов. В дагестанском городе Кизляр в 08:42 милиционеры остановили для проверки легковой автомобиль, водитель которого привел в действие взрывное устройство, как только патрульные подошли ближе. Но это был еще не конец.

На место ЧП прибыла оперативно-следственная группа и приступила к работе. В какой-то момент рядом с местом взрыва появился человек в милицейском кителе, на которого следователи не обратили внимание. А он между тем приблизился к ним и подорвал себя. В результате двух терактов в Кизляре погибли 12 человек (в том числе 9 милиционеров), еще 30 получили ранения разной степени тяжести.

Среди погибших оказался и начальник городского ОВД Виталий Ведерников

К тому времени следователи уже установили личности московских смертниц: 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова (Аль-Бара), и 21-летняя Мариам Шарипова, жена лидера ваххабитов Магомедали Вагабова.

По данным правоохранительных органов, именно Вагабов стоял за взрывами и в Москве, и в Кизляре. На расследование терактов были брошены лучшие следователи и оперативники, и уже в августе 2010 года Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ликвидации Вагабова и его сообщников в одном из сел Дагестана.

На предложение сдаться бандиты открыли огонь. В ходе перестрелки в доме вспыхнул пожар. После того как огонь был потушен, в одном из боевиков был опознан главарь банды Магомедали Вагабов, — из сообщения НАК

Большая часть причастных к терактам боевиков была уничтожена в ходе ряда спецопераций, но некоторых удалось задержать и предать суду. Среди них оказались уроженцы Дагестана Пахрудин Ахмедов и Магомед Нуров, активные участники дагестанского бандподполья. Первый принимал участие в изготовлении кизлярских СВУ, а второй помогал организаторам московских терактов прятаться в горах.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали Ахмедова вскоре после разгрома группировки Магомедали Вагабова, и в 2011 году он получил пожизненный срок. Нуров долго скрывался, но в 2020 году также был арестован и получил пожизненное. А в ноябре того же года Ахмедов и Нуров дали неожиданные показания о крыше бандподполья Дагестана. Из их слов следовало, что в самом сердце республиканского МВД засел «крот» террористов.

«Этот мент заслуживает самого страшного наказания»

Бандиты дружно указали на главу отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева. Полицейский был известен в регионе непримиримой борьбой с терроризмом и за активную работу даже получил наградное оружие от главы Дагестанского управления МВД.

Главой полиции Кизлярского района он стал после того, как при взрыве СВУ погиб ее предыдущий начальник Виталий Ведерников. За несколько лет при участии Исаева были уничтожены 86 боевиков, милиционерам удалось задержать более 750 их пособников. Полковнику Исаеву и членам его семьи регулярно поступали угрозы, а так называемые шариатские судьи не раз выносили ему смертные приговоры. Из-за этого в 2010 году полицейского даже взяли под госзащиту.

Этот мент заслуживает самого страшного наказания, — шариатский судья Мумин — о полковнике Исаеве

Исаева не раз пытались убить. Так, в 2014 году неизвестные обстреляли кабинет полковника из автоматов и гранатомета. Также в отдел пыталась проникнуть с поясом шахида вдова одного из террористов, но ее вовремя удалось остановить и разоружить. А на маршруте движения автомобиля полковника пытались заложить взрывное устройство.

Работавшие с Исаевым сотрудники рассказывали, что для них полковник был по-настоящему легендарной фигурой и непримиримым борцом с терроризмом. Каждое утро он начинал с совещания, на котором говорили о выявленных «спящих ячейках» террористов, а также о наблюдении за теми ваххабитами, которые недавно освободились из колоний, — журналистка и правозащитница Ева Меркачева

Многие сотрудники правоохранительных органов, по их словам, перестали бояться открыто носить форму именно благодаря активной работе Исаева. А когда на полковника завели дело, сослуживцы не побоялись выйти на митинг в его защиту.

«Лично доставил одну из смертниц»

Гази Исаев был задержан 24 ноября 2020 года. В тот день центральные каналы показали следственные мероприятия в роскошном особняке, принадлежавшем семье полковника. В большом красивом доме из серого кирпича находился целый фитнес-центр с современными тренажерами и бассейном.

Журналисты отмечали, что Исаев явно жил на широкую ногу, а свой особняк вряд ли мог приобрести на одну зарплату. Позже сын полковника заявил, что дом оформлен на него, большую часть средств на стройку он нашел вместе с братом, а отец лишь вложился в строительство.

Старший сын Гази Исаева работал руководителем службы доставки одного из государственных ведомств и владел собственным ЧОПом, младший — экс-сотрудник прокуратуры. Как бы то ни было, никаких обвинений в коррупции полковнику Исаеву не предъявляли.

Вместо этого ему вменили статьи 205 («Террористический акт»), 209 («Бандитизм») и 210 («Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») УК РФ, которые по совокупности тянули на пожизненное лишение свободы.

Исаев неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана, также он лично доставил одну из смертниц с закрепленным на ней взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта, — официальный представитель СКР Светлана Петренко

По словам источника в правоохранительных органах, связь полковника с террористами долгое время не удавалось установить. Благодаря большому опыту оперативно-следственной работы Исаев знал, как действуют его коллеги, и успешно избегал ответственности.

«С ним работали все спецслужбы страны»

В основу обвинения против Гази Исаева легли показания осужденных террористов Магомеда Нурова и Пахрудина Ахмедова. Впрочем, в уголовном деле полковника есть показания и еще одного лица — засекреченного свидетеля, который проходит в материалах как С. Степанов.

В 2010 году мне было известно, что Гази Исаева характеризовали таким образом, что ему можно доверять, так как он еще в 2008 году перевозил двух амиров «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру»), находившихся на нелегальном положении, из лесного массива в город Кизляр с целью сокрытия от сотрудников правоохранительных органов, — из показаний секретного свидетеля Степанова

Секретный свидетель Степанов утверждал, что лично видел, как полковник перевозил лидера «Имарата Кавказ» и организатора терактов в Москве Вагабова. Именно с учетом показаний Степанова сотрудники ФСБ задержали в Кизляре Гази Исаева и доставили его в Москву для проведения дальнейших следственных действий. Вскоре после этого полковник направил письмо правозащитнице Еве Меркачевой.

Мы встречались с Исаевым в СИЗО. Он надеялся, что следователи быстро во всем разберутся и отпустят его. За несколько лет до задержания шариатский суд заочно вынес ему смертный приговор как раз за его многолетнюю и успешную борьбу с террористами. Потому он не мог поверить, что годы спустя его обвинят, опираясь на показания давно осужденных людей, — журналистка и правозащитница Ева Меркачева

По словам подозреваемого полковника, Пахрудин Ахмедов, давший против него показания, был задержан в ходе спецоперации, которую планировал лично Исаев. В беседе с Меркачевой полицейский также вспомнил, как Ахмедов лично признался ему в причастности к теракту, совершенному в Кизляре 31 марта 2010 года.

С Ахмедовым работали все спецслужбы страны. Он прошел через такое сито, через такой пресс, что не могло остаться невыясненных вопросов. Однако спустя десять лет Ахмедов вспомнил, что тот самый полковник, который его задерживал, — главный террорист страны, — обвиняемый Гази Исаев

Водитель для главаря

Полковник Исаев утверждает, что не был знаком с «московскими» смертницами и не мог даже случайно посадить одну из них в свою машину — это попросту не соответствовало правилам личной безопасности, которые выработались у него за годы службы.

Однако источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах утверждает, что Исаев, по данным следствия, многие годы был одним из самых законспирированных членов «Имарата Кавказ». Пользуясь служебным положением, он якобы давал боевикам информацию о спецоперациях, которые готовились против них. Террористы знали его лишь под именем — Гази.

По словам Евы Меркачевой, в качестве примеров работы Исаева на бандподполье Пахрудин Ахмедов привел спецоперацию в Заводском лесном массиве, которая была сорвана летом 2009 года, и неудачные зачистки, провалившиеся в селе Ясная Поляна (2009 год) и в районе села Черняевка (2010 год).

Что касается перевозки Исаевым так называемых амиров, то, по словам свидетелей, для него это было несложно: автомобиль полковника просто не досматривали на постах. При этом секретный свидетель Степанов подробно описал, как Исаев сопровождал главаря боевиков Вагабова на «шуру» — собрание всех лидеров террористов региона.

Мне следовало при подъезде к посту ДПС Кизляра совершить маневры, которые привлекут внимание милиционеров с целью остановки моей машины, а машина с Вагабовым, следующая за мной, должна проследовать без остановки. Мне пояснили, чтобы я не волновался: в случае возникновения проблем их решит человек, находящийся за рулем второй автомашины, в которой будет следовать Вагабов, поскольку он является сотрудником милиции в звании майора (речь идет о Гази Исаеве до повышения — прим. «Ленты.ру»), — из показаний секретного свидетеля Степанова

Тень ФСБ

В беседе с Меркачевой полковник Исаев отрицал любую связь с террористическим подпольем. Он напоминал о многочисленных покушениях на него, за которые ряд боевиков поплатились своими жизнями, и отмечал, что и его близкие не раз могли погибнуть.

Были попытки похищения моего старшего сына с целью созвониться со мной, назначить встречу и привести приговор шариатского суда к исполнению. Инициатор был уничтожен нами в ходе спецоперации, — обвиняемый Гази Исаев

Гази Исаев считает, что настоящей причиной его задержания стал конфликт с одним из республиканских чиновников, сын которого — действующий высокопоставленный сотрудник ФСБ. По данным издания «Московский комсомолец», речь может идти о бывшем главе администрации Кизлярского района Александре Погорелове.

В 2020 году против него завели уголовное дело по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 292 («Служебный подлог») УК РФ, после чего он был отстранен от должности.

Старший сын Гази Исаева тоже связывает задержание отца именно с Погореловым и рассказывал, что его отец за несколько дней до задержания говорил, что за ним могут прийти силовики. Кроме того, по его словам, приехавшие из Москвы сотрудники ФСБ пытались создать ему проблемы, чтобы он не мог помогать отцу.

Сын Исаева рассказывал мне, что некие силовики из Москвы пытались подговорить дагестанскую девушку обвинить его в попытке изнасилования. Сторона сына сходила к нотариусу и зафиксировала показания этой девушки о попытке склонить ее к оговору, — журналистка и правозащитница Ева Меркачева

Полковник Исаев считает, что его дело сфабриковано и ведется следствием предвзято и односторонне. Защита полицейского также утверждает, что все обвинение строится «только на словах осужденных террористов и засекреченных свидетелей», а ходатайства Исаева об очных ставках с ними остаются без удовлетворения. За комментариями по делу полковника «Лента.ру» обратилась к его адвокату Эльдару Хастинову и в СКР. Однако обе стороны пока воздержались от ответов.

Владимир Седов

Оригинал материала: “Лента.ру”