Миноборнауки заявило об исключении всех российских вузов из Болонского процесса

Болонская группа объявила решение прекратить представительство РФ и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совфеда.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство РФ и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», – цитирует ТАСС Афанасьева.

Ранее Рособрнадзор описал схему отказа от Болонской системы. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что Россия должна поэтапно отказываться от Болонской системы образования. Выпускников необходимо предупредить хотя бы за два года об изменениях, а студенты не должны пострадать.

Напомним, глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает преждевременным говорить о деталях плана отказа от Болонской системы в образовании, пока он находится в разработке.

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