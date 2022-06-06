 

Задержанный на Шри-Ланке самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву

06.06.2022, 15:54, Новости дня
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Задержанный на Шри-Ланке самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» направляется в Москву с членами экипажа, сообщило издание News First.

«(Самолет) A330 «Аэрофлота» (SU289) вылетел в Москву с членами экипажа после того, как Высший коммерческий суд Коломбо приостановил действие приказа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание News First.

Напомним, суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету покидать страну. Это было сделано после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генпрокурором.

Вылет из Коломбо 2 июня был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД РФ из-за этого выразил протест послу Шри-Ланки, а сама компания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов в Коломбо. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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