Задержанный на Шри-Ланке самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву
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Задержанный на Шри-Ланке самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» направляется в Москву с членами экипажа, сообщило издание News First.
«(Самолет) A330 «Аэрофлота» (SU289) вылетел в Москву с членами экипажа после того, как Высший коммерческий суд Коломбо приостановил действие приказа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание News First.
Напомним, суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету покидать страну. Это было сделано после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генпрокурором.
Вылет из Коломбо 2 июня был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД РФ из-за этого выразил протест послу Шри-Ланки, а сама компания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов в Коломбо.
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