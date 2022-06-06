 

Ходаковский оценил боеспособность частей ВСУ

06.06.2022, 15:54, Новости дня
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Чуть менее трети украинских кадровых частей сейчас находятся в состоянии небоеспособности, сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

Способных активно действовать в обороне и проводить штурмы украинских частей становится меньше, сообщил Ходаковский, передает «Царьград».

«По численному составу их количество сохраняется такое же, никто свое знамя у них еще не опустил», – добавил он.

При этом порядка 30% кадровых украинских частей, которые участвовали в боевых действиях в ходе спецоперации, «уже на сегодняшний день небоеспособны».

По его словам, для ВСУ просматривается негативная тенденция. Ходаковский предположил, что в скором времени в ВСУ будет большинство тех, кто «едва умеет держать автомат».

Ранее Ходаковский заявил, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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