 

Развязный принц Луи прилюдно заткнул рот Кейт Миддлтон

06.06.2022, 15:48, Разное
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В Великобритании проходят праздничные мероприятия, приуроченные к платиновому юбилею Елизаветы II на троне. Неожиданно для всех звездой одного из мероприятий стал четырехлетний принц Луи. Мальчик вел себя очень бурно, сидя на трибуне во время представления. Озабоченная неприличным поведением сына Кейт Миддлтон попыталась успокоить развязного малыша, но тот не понял сигналов матери и даже прилюдно заткнул ей рот рукой, а затем стал строить гримасы.

Когда видео с проказами юного принца попало в Сеть, пользователи разделились во мнениях. Одних умилил забавный малыш, совершенно свободный от комплексов в отличие от прочих членов королевской семьи. Другие же сошлись на том, что Кейт Миддлтон и принцу Уильяму давно пора применять более строгие методы воспитания.



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