 

Дом муравья, конный двор и теплоход: Собянин представил экоцентры Москвы

06.06.2022, 15:47, Разное
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Столичные экоцентры не только помогают сберегать зеленое богатство Москвы, но и являются центрами притяжения горожан и зонами творчества и культурного отдыха.

Специальные эколого-просветительские центры “Мосприроды” открыты и работают в разных уголках столицы на территориях парков и заповедников. Пока на территории Москвы десять таких центров. В прошлом году в них побывали уже 330 тысяч человек.

Один из них – экоцентр “Лесная сказка”. Он был создан в 2018 году в зоне отдыха “Битца” природно-исторического парка “Битцевский лес”. Экспозиция экоцентра создавалась при содействии детских психологов, экологов и биологов Москвы. За несколько минут перед глазами гостей происходит чудо весеннего возрождения жизни, которое сменяют яркие краски лета и осени и безмятежное спокойствие зимы.

Здесь можно самостоятельно провести своеобразные раскопки и найти останки древних животных.

Второй экоцентр – “Московский эколог”, который находится на борту теплохода, стоящего на берегу Химкинского водохранилища. Раньше здесь была экологическая лаборатория.

“Экошкола Кусково”, расположенная в одноименном лесопарке привлекает гостей красочным фасадом. Здесь проводился крупнейший в России стрит-арт проект на экологическую тему, художники профессионалы и любители создавали граффити.

Еще один экоцентр “Конный двор” в Терлецком лесопарке, входящем в состав природно-исторического парка “Измайлово Цветоводство” и “Пчеловодство” на ВДНХ. Здесь можно увидеть и посетить “Дом муравья”, где при помощи виртуальной реальности побыть муравьем и посмотреть его жилище изнутри. В павильоне “Метаморфозы природы” есть интерактивное мультимедийное пространство, посвященное бабочкам.

Рядом есть еще один экоцентр “Пчеловодство”. В VR-зоне для игр посетители могут принять участие в процессе сбора и откачки меда. А прозрачный демонстрационный улей поможет увидеть жизнь пчел.



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