 

В Самарской области 22 человека отравились роллами из доставки

06.06.2022, 15:47, Разное
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Как сообщает RT, в Тольятти Самарской области начиная с 3 июня в скорую помощь обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Среди них отравившихся трое детей и беременная женщина.

Как выяснилось, все обратившиеся за медицинской помощью заказывали роллы в одном из местных заведений. По состоянию на вечер 5 июня 11 человек были госпитализированы, об этом пишет “Царьград”.

Общественная служба новостей сообщает, что правоохранительные органы начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).



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