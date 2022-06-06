 

Новый внедорожник LADA Largus 2022 года представлен на первых фоторендерах

06.06.2022, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети опубликовали рендерны обновленной модели внедорожника LADA Largus 2022.

В частности, автомобиль получил достаточно агрессивный вид, что прослеживается в форме бамперов, решетки радиатора и головной оптики. Не обошлось без модернизации формы багажника и задних фонарей. Новый внедорожник LADA Largus 2022 получит увеличенный клиренс для максимальной проходимости.

Технические параметры отечественной новинки пока засекречены. Напомним, стандартная версия автомобиля LADA Largus предполагает 1,6-литровый двигатель, который имеет мощность 90 и 106 л.с. В продаже доступны версии только с передним приводом и ручной трансмиссией. Сроки выхода внедорожника пока не сообщатся.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06.21 / Будьте экономны, и ваш стартап может просто обзавестись целым поколением

04.04.22 / Кристина Асмус, Павел Прилучный, Алексей Учитель и другие звезды с детьми на премьере мультфильма

16.01.22 / Мнение: Футбол – это русское регби

28.02.22 / Россия заменит цифровую подпись сургучной печатью

07.06.21 / И так может выглядеть любая женщина: стилист так преобразил 53-летнюю даму, что даже сам удивился результату

02.07.20 / 18-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж

22.11.21 / Лучший соратник в похудении: вкусные блюда на каждый день из цветной капусты, которые не дадут почувствовать голод

22.08.20 / В России вступил в силу закон защищающий её санкционированных граждан от иностранных судов

23.02.22 / Мнение: Стагнация зарплат в США, деградация электросетей и «зона боевых действий» в Сиэтле

21.12.20 / Дочерняя компания «Роскосмоса» займется добычей лития в Боливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика