Новый внедорожник LADA Largus 2022 года представлен на первых фоторендерах

В Сети опубликовали рендерны обновленной модели внедорожника LADA Largus 2022.

В частности, автомобиль получил достаточно агрессивный вид, что прослеживается в форме бамперов, решетки радиатора и головной оптики. Не обошлось без модернизации формы багажника и задних фонарей. Новый внедорожник LADA Largus 2022 получит увеличенный клиренс для максимальной проходимости.

Технические параметры отечественной новинки пока засекречены. Напомним, стандартная версия автомобиля LADA Largus предполагает 1,6-литровый двигатель, который имеет мощность 90 и 106 л.с. В продаже доступны версии только с передним приводом и ручной трансмиссией. Сроки выхода внедорожника пока не сообщатся.