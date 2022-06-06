От одноклассницы до Шукшиной и юной сиделки из Донецка: семь жен любвеобильного Алибасова

Если в карьере Бари Каримович добился всего, о чем мечтал, то в любви у него все было наоборот. Он шесть раз связывал себя узами брака, быстро разводился и не упускал возможности снова окунуться в любовные приключения. Даже сейчас, в таком почтенном возрасте, Алибасов продолжает пополнять коллекцию штампов в своем паспорте.

В первый раз Бари Алибасов пошел в ЗАГС сразу после школы. Окрыленный большим чувством, вчерашний выпускник женился на однокласснице Светлане Боховчук, но не смог построить крепкий союз. Пути супругов быстро разошлись, а вновь пересеклись только через 40 с лишним лет. В студии одного из телешоу продюсер узнал, что школьная любовь родила от него дочь Веру, и признал взрослую наследницу.

Когда скоротечный брак Алибасова подошел к концу, он снова отправился на поиски любви. Второй женой музыканта стала кореянка Екатерина Вон, которая была младше его на 12 лет. Впрочем, вскоре Бари Алибасов понял, что снова поторопил события. Он был увлечен карьерой и наслаждался вниманием армии поклонниц, а его молодую супругу это не устраивало.

Следующей избранницей Бари Алибасова стала Елена Уронич. На момент знакомства девушка планировала свадьбу с другим, но влюбилась в Алибасова с первого взгляда и разорвала помолвку. В 1985 году у избранников родился сын, однако его появление не удержало продюсера в семье. После расставания родителей Бари Алибасов-младший рос вместе с матерью, а в подростковом возрасте перебрался к отцу.

Детали четвертого брака звезды до сих пор остаются загадкой. Понятно только одно: он был скоротечен, как и предыдущие. Впрочем, очередная неудача не заставила артиста поставить крест на личной жизни. На пороге 70-летия Алибасов попытал счастья в пятый раз, женившись на своей 26-летней помощнице Виктории. Спустя год девушка родила сына, но, как выяснилось позже, не от законного мужа.

Самым скандальным союзом композитора стал брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Парочка познакомилась и закрутила роман еще в 90-х, но тогда их отношения не привели к свадьбе. После расставания Федосеева-Шукшина и Алибасов много лет дружили, а в 2018-м неожиданно поженились, шокировав всю страну. Брак звезд продлился всего два года и распался из-за судебных прений на тему дележки московской квартиры.

После шестого развода здоровье Бари Каримовича пошатнулось. Поговаривают, сейчас состояние артиста оставляет желать лучшего, но это, судя по всему, не мешает ему продолжать попытки наладить личную жизнь. Недавно стало известно, что Алибасов снова запланировал свадьбу. Мол, на этот раз избранницей продюсера стала его молодая сиделка Елена из Донецка. Торжество было назначено на 27 мая, однако новоиспеченный муж пока не спешит раскрывать детали.