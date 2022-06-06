Если вы хотите легко похудеть, напоминаем об утренних привычках, которые надо включить в свой распорядок дня

Сегодня трудно найти человека, который будет на все 100% доволен своей фигурой. К сожалению, распространенность ожирения среди населения пугающая. С другой стороны, люди не отчаиваются и принимают различные методы устранения проблемы. Одни отправляются в спортзал. Другие пробуют различные диеты и системы питания. Однако эксперты советуют начинать со здравой оценки образа жизни. Далее в статье представлены 5 полезных привычек, которые необходимо сделать ежедневным утренним ритуалом. С их помощью удастся легко похудеть и без особого вред для здоровья.

Чаще бывайте на солнце

Солнечные лучи обогащают организм не только витамином Д. Согласно проведенным исследованиям, они действительно могут помочь похудеть. Солнечные ванны рекомендуется принимать ежедневно и лучше в утренние часы. У таких людей более низкий ИМТ, что помогает им сбросить вес.

Пейте воду с добавлением сока лимона

В ежедневный распорядок дня необходимо обязательно включить стакан воды с добавлением сока лимона. Вода должна быть теплой или комнатной температуры. Доказано, что такой напиток положительно воздействует на метаболизм.

Принимайте холодный душ

Такая процедура заставляет сердце биться быстрее. С другой стороны, она “включает” работу всех метаболических процессов в организме. Холодная вода помогает избавиться от бурого жира, который отвечает за сохранение тепла в теле. Когда вы немного замерзаете, тело начинает активно использовать энергию. А это, в свою очередь, означает запуск процесса похудения.

Замените кофе зеленым чаем

Чашка кофе с утра поможет открыть глаза, но не позволит избавиться от вздутия живота. Поэтому данный напиток эксперты рекомендуют заменить зеленым чаем. С его помощью удастся сбросить лишний вес и уменьшить размер талии. Присутствующие в составе зеленого чая антиоксиданты улучшают обмен веществ и эффективно очищают кожу от высыпаний.

Не забываем о качественном сне

Постарайтесь увеличить продолжительность ночного отдыха до 8 часов. Люди, которые спят меньше, скорее всего, со временем будут страдать от избыточной массы тела. Поэтому вместо того, чтобы просыпаться рано и ходить весь день невыспавшимся, постарайтесь спать не менее 8 часов. В таком случае метаболизм будет работать в полной мере.

Привлекая перечисленные выше привычки в распорядок дня, похудение пойдет быстро и одновременно с этим эффективно. Старайтесь не пропускать и дня без зеленого чая с утра, бодрящего душа и прогулки под солнцем.