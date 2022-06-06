Эмо-лето: обновленный тренд 2000-х возвращается, пора доставать из шкафа кеды и клетчатые юбки

Менеджер онлайн-платформы Depop Агустина Панцони отмечает, что на фоне мировых потрясений в моду вернулся эмо-стиль в одежде. Это подтверждает увеличение спроса на товары с пометкой «эмо». По мнению эксперта, этот старый тренд нулевых станет еще более ярким и красочным.

Что способствовало возвращению стиля

Панцони отмечает, что возвращение эмо «назревало» в течение предыдущих нескольких лет – это было неизбежно. Не последнюю роль сыграла популярность современных звезд шоу-бизнеса, развивающих творчество в стиле поп-панк. В частности, речь идет о Yungblud, MGK, Оливии Родриго и Билли Айлиш.

Последняя певица стала настоящим кумиром современной молодежи во всем мире. А ведь она вдохновлялась образами звезды нулевых — певицы Аврил Лавин.

Второй момент, который поспособствовал популяризации эмо-движения — это знаменитые бренды. В своих последних коллекциях многие именитые дома мод представили атрибуты эмо-стиля. Речь идет об изделиях из кожи, клетчатых юбках, кедах. Представители субкультуры и просто модники не смогли обойти стороной эти вещи.

Ключевые особенности эмо-лета

Панцони видит многообещающим будущее современного эмо-стиля. По ее мнению, в ближайшее время мы увидим более яркие и самобытные образы, нежели двадцать лет назад.

Среди отличительных особенностей эмо-стиля двадцатых можно выделить:

волосы, окрашенные в яркие цвета; длинные ногти с радужным маникюром; аксессуары с заклепками и с металлическими элементами; джинсы скинни; платья на бретелях; брюки карго; клетчатые коротенькие юбки разных цветов; классические модели кедов.

Если вы хотите создать красочные образы в эмо-стиле, обратите внимание на следующие составляющие успешного лука.

Макияж и прическа

Смело доставайте черную подводку: она пригодится вам для того, чтобы нарисовать аккуратные стрелки. Макияж в стиле «кошачий глаз» – эффектная часть эмо-образа. В то же время вы можете сделать и мейкап наподобие смоки-айс. С помощью карандаша сделайте стрелки под и над веком, хорошенько растушуйте.

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Что касается прически, то здесь нет конкретных ограничений. Волосы могут быть любой длины. Окрашивание только приветствуется. Можете выбирать яркие цвета, например синий, красный, желтый, оранжевый. Если не хотите окрашивать все локоны, сделайте цветные «перья», перекрасив отдельные пряди.

Одежда

Девушки могут смело пополнять гардероб короткими юбками в клетку. Юбки следует совмещать в одном комплекте с кедами. Альтернативный вариант — массивные ботинки на ребристой подошве. Не забываем о носках: необязательно однотонных, можно в цветастую полоску или с забавным принтом.

Из брюк можно выделить брюки карго. Это модель штанов с накладными карманами спереди, сзади и по бокам. Носить их следует с классическими кедами.

Пиджаки или тренчи оверсайз дополнят образы.

Если хочется надеть платье, то следует отдавать предпочтение модели на бретелях. Под низ нужно надеть обычную белую футболку из хлопка.

Интересно, что классическое сочетание цветов эмо – розового и черного – в современной интерпретации стиля не является обязательным элементом. Оттенки можно выбирать на свое усмотрение.