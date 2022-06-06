«Насмешка» над эмбарго — компании ЕС вдвое нарастили перевозки российской нефти

Европейские компании почти вдвое увеличили объём перевозок российской нефти, причём, несмотря на то, что ЕС на днях анонсировал эмбарго на российские энергоносители, пишет The Independent. По мнению экспертов, такая «очень тревожная» ситуация обусловлена исключениями, прописанными в санкционном пакете, и их необходимо срочно пересмотреть, иначе они лишь увеличат экспортные доходы Москвы.



AP

Европейские компании почти вдвое увеличили объём перевозок российской нефти с начала конфликта на Украине, притом что лидеры ЕС предпринимают отчаянные попытки лишить Кремль доходов от продажи энергоносителей, пишет The Independent.

Ряд активистов считает, что судоходные компании ЕС «насмехаются» над планами по введению санкций в отношении России. При этом, по их словам, частичное нефтяное эмбарго, которое анонсировал Брюссель, нанесёт Путину лишь незначительный ущерб и никак не сможет приблизить окончание боевых действий.

По данным анализа, с которым ознакомилась The Independent, судоходные компании, базирующиеся в Греции, на Кипре и Мальте, в последние недели увеличили объёмы перевозок российской нефти по всему миру. В этом им помогает значительный рост расценок на транспортировку грузов на танкерах.

В результате благодаря этим перевозкам, с помощью которых можно продавать нефть, казна Путина пополнилась миллиардами долларов, необходимыми для финансирования российской спецоперации на Украине, отмечает газета.

Несмотря на то что на днях лидеры ЕС наконец достигли соглашения об эмбарго на поставки российской нефти — пусть и в усечённом виде, — европейские танкеры, гружённые российскими энергоносителями, продолжают активно зарабатывать деньги.

По данным антикоррупционной группы Global Witness, которая ознакомилась с данными, собранными компанией Refinitiv, три европейские страны – Греция, Кипр и Мальта – стремительно нарастили объёмы транспортировки российской нефти. В частности, в феврале компании и суда, связанные с этими тремя странами, перевезли 31 миллионов баррелей российской нефти. Однако в мае этот показатель подскочил до 58 миллионов баррелей.

При этом в начале конфликта на суда под флагом этих стран приходилось чуть более трети экспорта нефти из российских портов. К маю же их доля выросла чуть более чем до половины.

По мнению профессора финансов в Школе бизнеса им. Уолтера Хааса в Калифорнийском университете в Беркли Анастасии Федик, эти результаты «очень тревожат».

«У ЕС есть рычаги влияния на Россию из-за неэластичного предложения на энергоносители: РФ трудно и дорого перенаправлять свою энергию в другие места. Разрешение судам под флагом ЕС перевозить российскую нефть, таким образом, лишь подрывает позиции ЕС на переговорах», — отметила она.

«Нефтяное эмбарго должно быть нефтяным эмбарго, но это — не нефтяное эмбарго», — констатировала профессор.

Ранее во вторник Европейская комиссия объявила о планах запретить импорт российской нефти по морю, однако эмбарго будет вводиться поэтапно в течение нескольких месяцев. Кроме того, его условия подверглись значительной переработке из-за разногласий между членами ЕС. В результате российская нефть продолжит поступать в Европу по трубопроводу через Венгрию, притом что в результате лоббирования интересов судоходных компаний Греции, Мальты и Кипра судам и компаниям, зарегистрированным в ЕС, будет разрешено и дальше перевозить нефть из российских портов в страны, не входящие в блок.

Эксперты и активисты предупреждают, что неспособность европейских лидеров остановить перевозки российских грузов судами ЕС приведёт к тому, что в эмбарго останется огромная лазейка.

По словам Федик, нерешительность ЕС дорого обойдётся европейцам, учитывая, что в ожидании жёсткого эмбарго цены на нефть росли несколько недель кряду.

«Обычные граждане в европейских странах платят за российскую нефть больше, притом что РФ фактически не понесёт наказания; доходы России, идущие на финансирование боевых действий, лишь вырастут, чем российское Министерство финансов хвасталось в открытую», — добавила она. По её мнению, исключения в рамках санкций контрпродуктивны и их следует пересмотреть в срочном порядке.