 

Отсутствие внятной ядерной стратегии подрывает национальную безопасность США

06.06.2022, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После окончания холодной войны американцы стали неоправданно легко относиться к проблеме возможного применения ядерного оружия, в то время, как Россия, Китай и КНДР превратились в тех, кто это оружие может использовать, считает профессор Военно-морского колледжа США и Гарвардского университета Том Николс. Как пишет он в статье для The Atlantic, «американская коллективная амнезия» и «великое ядерное забвение» подрывают национальную безопасность США, поэтому руководство страны не должно игнорировать угрозу, которую представляет атомное оружие.


AP

После завершения холодной войны у Америки была долгая передышка от размышлений о ядерной войне. Советский Союз был демонтирован и заменён Российской Федерацией и дюжиной других стран. Китай в то время ещё не был значительной ядерной державой. Северокорейская атомная бомба была чисто условной угрозой. В итоге страх перед перерастанием большой войны в Европе в ядерный конфликт исчез из общественного сознания. Однако, как пишет профессор Военно-морского колледжа США и Гарвардского университета, эксперт по России, ядерному оружию и вопросам национальной безопасности США Том Николс, сегодня китайский ядерный арсенал может уничтожить большую часть США, у северокорейцев есть запас атомных бомб, а Россия, унаследовавшая советский ядерный арсенал, начала большую военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин приказал привести ядерные силы своей страны в повышенную боевую готовность и предупредил Запад, что любое вмешательство в его спецоперацию будет иметь «последствия, которых вы никогда еще не испытывали в своей истории». И сегодня для американцев внезапно только что бывшее немыслимым снова кажется возможным.

Как продолжает эксперт в статье для The Atlantic, окончание холодной войны привело к эпохе национального забвения ядерных проблем. США будто забыли о ядерной войне и сосредоточились в основном на том, чтобы не допустить попадания ядерного оружия в «неправильные руки». Такая перемена акцентов имела очень тревожные побочные эффекты. В 2008 году высокопоставленная комиссия, возглавляемая бывшим министром обороны Джеймсом Шлезингером, забила тревогу: новое поколение специалистов по ядерному оружию в ВВС и ВМС не понимает своей задачи. В 2010 году председатель Объединённого комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен предупредил, что американские военные ВУЗы больше не выпускают специалистов по ядерной стратегии. 

«У нас в вооружённых силах больше нет никого, кто бы этим занимался», — заявил тогда Маллен.

«Распад Советского Союза изменил многое, но в ядерной сфере перемен почти не произошло. Ракеты и их боеголовки остались на месте. Они продолжают ждать на безмолвной службе. Расчеты в шахтах, экипажи подводных лодок и бомбардировщиков теперь состоят из внуков и правнуков людей, создавших первое ядерное оружие и разработавших планы его применения. И все же в течение многих лет мы вели международную политику так, как будто мы каким-то образом решили проблему ядерной войны», — пишет Том Николс.

Он отмечает, что российская спецоперация на Украине может поставить четыре ядерные державы — Россию, Соединённые Штаты, Великобританию и Францию — на одно поле битвы, и тем не менее споры по поводу реакции США и НАТО на действия Москвы иногда происходят как бы в «ядерной пустоте». Джо Байден сплотил глобальную коалицию против Москвы, но по-прежнему полон решимости избежать прямого военного конфликта с Россией. Он отказался повышать ядерную готовность США в ответ на объявленный Путиным переход на особый режим боевого дежурства сил сдерживания России, но ему пришлось идти по этому осторожному пути, столкнувшись с требованиями людей, которые не находятся под воздействием или не затронуты воспоминаниями о холодной войне. 

«Американская коллективная амнезия и великое ядерное забвение», заключает автор статьи, подрывает американскую национальную безопасность. Американские политические лидеры обязаны правильно разъяснять общественности то, как именно и насколько Соединенные Штаты могут полагаться на своё ядерное оружие для обеспечения своей безопасности. 

«Если мы намерены сократить обычные вооружённые силы США и вернуться к ядерному оружию как к уравнителю на поля боя, то общественность должна знать об этом и думать об этом. Если ядерный арсенал США существует исключительно для сдерживания врага от применения им своего атомного оружия, то пора об этом так и сказать, а заодно и обрисовать последствия такого подхода.

Десятилетия отрицания сделали американцев плохо подготовленными к размышлениям о множестве вариантов, позволяющих сохранить мир при наличии ядерного оружия. Эффективное сдерживание даже в мире после окончания холодной войны, требует способности прямо смотреть в лицо реальностям войны ядерной. И это означает ещё раз понять, каково это — слышать сирены и задаваться вопросом, являются ли они просто учебной тревогой, или уже нет», — подводит итог автор материала. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.21 / Экс-министр Украины предупредил о подготовке новых ограничений против России: Адские санкции

04.04.22 / Мнение: О триумфе «культуры отмены»… Русских отменяют навсегда?

06.04.22 / Алисия Викандер впервые о том, как они с Майклом Фассбендером растят ребенка: “Всегда вместе”

27.02.22 / Володин назвал киевский режим филиалом США

09.06.21 / ProtonMail выглядит по-новому, так как технология конфиденциальности ориентирована на мейнстрим

20.02.21 / Итальянский суд конфисковал виллу Владимира Соловьёва в пользу Республики Тыва

04.10.20 / Проект трансарктического подводного кабеля привлекает норвежских и японских партнеров

01.12.20 / Что происходит с душой после смерти человека и есть ли она на самом деле?

06.01.22 / Отставка правительства, костры на улицах и смятение полиции: протесты в Казахстане превращаются в Майдан

02.02.22 / Как поссорился Сергей Владимирович с Ксенией Анатольевной и зачем – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика