 

Скандалы: Чтобы аппетит не портили

06.06.2022, 14:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Севастополе закроют пляж рядом с дорогими ресторанами

В Крыму разгорается очередной скандал, что лишний раз подтверждает правоту журналиста Александра Горного, который жаловался на тотальное отсутствие позитивных новостей с полуострова. В Севастополе на городском пляже «Хрустальный» планируются новшества, которые уже сильно не понравились горожанам: на него собираются закрыть доступ широкой публике, чтобы та не смущала своим видом клиентов дорогих ресторанов, расположенных на набережной. Правда, пляжем «Хрустальный» в прямом смысле слова не является, поскольку берег там забетонирован, однако в купальный сезон там всегда много народу.

Вот что сказал в прямом эфире ForPost директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов:

«Там идут процедуры на сегодняшний момент, они ещё продолжаются. В том числе мы на пляжную территорию, там же развитие идёт комплексное, пляжную территорию будем разграничивать, будем из неё всё-таки делать сегмент такого другого формата, это всё-таки центр. (…) Туда хочется прийти, в центральную часть. Хороший ресторан. Соответственно, иметь определённую зону для купания, чтобы человек, который сидит, кушает в центре, не обращал внимание на людей в купальниках. Ну вы же поймите, если человек с низкой социальной ответственностью будет там находиться… Некоторые не совсем презентабельно выглядят. Не все спортивного телосложения».

«Пляж для элиты?» – переспрашивает чиновника ведущая. «В том числе» – отвечает Горлов.

Ситуацию в своем блоге комментирует журналист Виктор Ядуха:

«Цитата: «Чтобы человек, который сидит кушает в центре, не обращал внимания на людей в купальниках. Некоторые не совсем презентабельно выглядят. Не все спортивного телосложения».

Это очень важная оговорка: проголосовали — и нафиг с пляжа, долой с глаз господ. Ведь поэтому же, в первую очередь, после 2014 года гражданам запретили купаться на пляже Херсонеса. Поэтому сейчас из перечня городских пляжей вычеркнули всю главную бухту. Еще цитата: «Любимовка — это пляж. На Учкуевке – пляж».

То есть, валите на другой берег катером и автобусом, или объезжайте бухту на машине 15 километров. А тут — снова цитата: «будем все-таки делать сегмент другого формата, это все-таки центр».

Это то, что происходит последние годы по всему Крыму. Простолюдинов, не вышедших рылом и кошельком, гонят от моря по всему Южному берегу, гонят в Судаке. И никакие отсылки к Ницце, где купаются в самом центре, не работают…»

Напоминает автор и историю, которая происходила до присоединения Крыма, когда на полуострове затеяли строительство дачи для тогдашнего президента Украины Виктора Януковича:

«Когда Янукович начал строить дачу на мысе Айя, егеря стали гонять отдыхающих на пляже «Затерянный мир». Но сейчас, когда эту дачу перестраивают под Ковальчука или Матвиенко, там в радиусе километра вообще все позакрывали — базу отдыха, пионерлагерь. Так что сравнения нет…»

Любопытно также, что до этого в Севастополе закрыли еще один пляж — «Ушакова балка», якобы по санитарным причинам, однако позже губернатор города Михаил Развожаев объяснил, что эта мера связана со спецоперацией в Украине.

Иван Зубов

Оригинал материала: “Новые Известия”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.20 / Мнение: Европа сливает Украину?

20.01.22 / Полным женщинам нет смысла худеть перед зачатием — ученые США

28.10.21 / Пять монахов на заборе — ну о чем тут можно спорить?

13.11.21 / “Я бы, как Юля Высоцкая, не смогла!” Наталья Аринбасарова не сожалеет, что рассталась с Кончаловским

28.10.21 / Скандалы: Российский путь

11.10.21 / «Однажды я толкнул речь в Мюнхене»: двойник Путина презентовал свои мемуары

06.04.22 / Петербургские заводы оформят в свой штат потерявших зарплату футболистов «Зенита»

28.03.22 / Le Figaro – французские виноделы жалуются на дефицит и рост цен

02.06.22 / Не опять, а снова: США ввели санкции против 16 российских компаний

01.06.21 / Европейская система шлюзов COVID-19 « цифровой пропуск » запускает работу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика