Медведев призвал ускорить развитие экокурорта «Лагонаки» в Адыгее

Реализация проекта по созданию экологического курорта «Лагонаки» в Адыгее крайне важна для развития туристической отрасли в стране при нынешней ситуации в мире, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с главами регионов, которые будут выдвигаться на выборах в сентябре.

Медведев спросил главу Адыгеи Мурата Кумпилова о судьбе нового горного экокурорта «Лагонаки», который реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кумпилов сообщил, что открытие горнолыжного курорта запланировано на 2025 год.

«Надо этот проект, конечно, довести до конца. Потому что для развития туристической отрасли в нашей стране, особенно с учетом того, что происходит в мире и вокруг нашего государства, это такая ключевая задача. Она долго, к сожалению, реализуется, но надеюсь, что при вашем деятельном участии этот проект будет завершен и предстанет перед всеми гражданами нашей страны во всем великолепии. Потому что у вас действительно очень красиво», – приводит РИА «Новости» слова Медведева.

В начале апреля корпорация «Туризм.РФ» подписала с руководством Адыгеи соглашение о совместном развитии туринфраструктуры, которое касается в первую очередь реализации экокурорта «Лагонаки».

Строительство объектов начнется в 2022 году и будет разделено на три этапа. На первом этапе до конца 2024 года будет построено 20 км трасс и отели на 650 номеров. Всего за весь период строительства (до 2028 года) планируется построить 36 км горнолыжных трасс и 3 тыс. гостиничных номеров международных отельных брендов, круглодичные сервисы для семейного отдыха: горные бани, спа-комплексы, рестораны. Это позволит принимать более 500 тыс. гостей ежегодно.

При создании курорта решено максимально облегчить рекреационную нагрузку: на биосферном полигоне будут размещены только горнолыжные трассы, канатные дороги. Проектирование и строительство будут вестись по международным «зеленым» стандартам с созданием единой системы озеленения, связанной с окружающими ландшафтами. Будут возведены энергоэффективные здания, предполагается получение энергии из возобновляемых источников, сбережение воды на всех этапах строительства и эксплуатации курорта, запрет на транспорт с двигателями внутреннего сгорания внутри курорта, экологическая сертификация отелей и ответственное обращение с отходами.

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