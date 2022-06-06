Совфед предложил прекратить поставки газа не пустившим борт Лаврова странам

Необходимо перестать поставлять газ Северной Македонии, Черногории, Болгарии из-за инцидента с самолетом главы российского МИД Сергея Лаврова, предложил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Значит, поступающий в эти страны российский природный газ абсолютно для них не токсичен, а пролет самолета с российским министром вызывает серьезное опасение. Возникает вопрос, а может, вообще не стоит поставлять в эти страны российские энергоносители?» – написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.

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