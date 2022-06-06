 

Внешний вид нового электромобиля Polestar 5 показали на изображениях

06.06.2022, 14:23, Разное
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В Сети опубликовали фотографии нового седана Polestar 5.

Официальная премьера автомобиля запланирована на 2024 год, однако уже можно частично получить представление об автомобиле. По снимкам новый электрокар Polestar 5 имеет сходства с ранее показанным концептом Polestar Precept. В свою очередь, модель отличается повышенной проходимостью ввиду увеличенного дорожного просвета. Также известно, что модель имеет классический дизайн задних дверей.

В настоящее время технические характеристики электрического седана не раскрыты. Недавно состоялся выход другой модификации модели Polestar 2 Beast Edition, которая доступна на американском рынке по цене 75,5 тысяч долларов.



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