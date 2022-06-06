 

«Яндекс» вводит плату за голосовые запросы к «Алисе»

06.06.2022, 14:22, Разное
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Из-за санкционного давления недружественных государств и ухода Аркадия Воложа с поста гендиректора компания «Яндекс» была вынуждена сделать платным обработку запросов к голосовому помощнику «Алисе».

Окончательные изменения в тарифы обслуживания будут внесены до конца лета.

Стоимость одного запроса, не нарушающего законодательство России, на который способен ответить голосовой помощник составит не менее 1 рубля. Оплату можно будет вносить авансом через сервис «Яндекс.Счет». Подписчики тарифа «Плюс» смогут выполнять не менее 199 запросов в месяц бесплатно. Для остальных пользователей, не оплативших подписку умные устройства будет играть Гимн России, транслировать новости федеральных телеканалов и радиостанций со сводкой погоды.

Абонентская плата также будет введена за управление умным домом, выполнение каждой команды составит 49 копеек. Детский режим разговора с чтением сказок – 99 рублей в месяц. За произнесение запрещенных фраз или выражений около колонки, которые устройство распознало – штраф в соответствии с КоАП РФ на федеральном портале Госуслуги.

– Эта вынужденная мера позволит сохранить наши приложения по сбору персональных данных россиян, которые теперь отказываются покупать бывшие партнеры недружественных государств – бесплатными. Мы будем способны обеспечить уровень сервиса по схеме «вас много – я одна» и «вы что не видите – у нас обед»» для любых голосовых запросов к сервисам компании через умные устройства. Фактически сможем платить зарплату тем операторам, которые распознают голосовые запросы и пишут ответы, озвучиваемые устройствами, включая прикомандированных к ним смежных сотрудников, – прокомментировал второй пресс-секретарь компании майор Громов нововведения изданию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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