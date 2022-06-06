“В Театре Сатиры наступает новый этап”: Газаров о спектакле для избраных

Художественный руководитель Театры Сатиры и “Прогресс Сцены Армена Джигарханяна” Сергей Газаров дал расширенное интервью, в котором приоткрыл завесу тайны на будущее своего детища и рассказал множество интригующих фактов.

В конце прошлого года “Прогресс Сцена Армена Джигарханяна” и Театр Сатиры объединились в конце прошлого года. Сейчас Театр готовит громкую и смелую премьеру – “Дядя Жорж”. Это спектакль, созданный сразу по двум пьесам Антона Чехова. Идея оригинальной постановки пришла на ум Газарову во время эпидемии коронавируса. Это квинтэссенция пьесы Чехова “Леший” и переписанного из нее через десять лет “Дяди Вани”. Сюжет там похож. У главного героя одна фамилия Войницкий, а имена разные – Егор (Жорж) и Иван.

Недавно в Театре состоялась еще одна уникальная премьера пластического спектакля “Арбенин. Маскарад без слов”. Этот спектакль стал экспериментальным, в нем нет текста. Также в нем играли артисты из объединенной труппы двух театров. Худрук отметил, что из-за своих особенностей жанра у него были опасения.

“Важно заявить: в Театре Сатиры наступает новый этап. “Арбенин” — постановка для избранных, понимающих, любящих театр, людей”, – поделился Газаров.

Худрук подчеркнул, что в любом спектакле труппа Театра Сатиры будет стремиться отобразить самые неожиданные взгляды. Актуальность классических произведений в современном мире – главный акцент.