Скандалы: «Динамо» вместо квартир и стадиона

Новый ЖК породил новых обманутых дольщиков

На севере столицы, на земле, предназначенной под спорткомплекс, уже несколько лет стоят построенные вместо стадиона не пригодные для жилья дома, в которые около тысячи дольщиков вложили свои деньги. Квартира в московском ЖК «Легендарный квартал», на первый взгляд, просто мечта. Вид на Ботанический сад, ВДНХ, парк Свиблово. Просто зеленый остров в центре города. Рядом метро, магазины. Но давно построенные дома остаются уже несколько лет недоступным для почти тысячи человек, вложивших деньги в долевое строительство.

А спорткомплекс, который должны были тут построить, стал виртуальной реальностью. Похоже, что и квартиры в этом ЖК тоже превращаются в нечто нереальное. В этой истории вообще очень много загадок.

Человеческие трагедии вместо новоселья

…Когда подъезжаешь к ЖК «Легендарный квартал», издалека открывается заманчивый вид. Красивые, уже построенные дома премиум-класса в окружении зелени. Но когда подходишь поближе, становится очевидно, что впечатление обманчиво. Подъездных путей к построенным домам нет, перед ними разрытая земля, почти котлован. Дольщики, продолжающие оплачивать ипотеку, до сих пор так и не получили возможности посмотреть свои квартиры. В Единой информационной системе жилищного строительства статус ЖК «Легендарный квартал» на сегодня — «строящийся объект».

«Когда я заключал договор, мне расписали все прелести этого ЖК. Панорамный вид из окна на парк и на ВДНХ, близость метро, шаговая доступность магазинов – все это делало квартиру в этом районе привлекательной. К тому же нас уверяли, что скоро прямо в этом ЖК или совсем рядом будет построен гигантский спорткомплекс с бассейном и ледовый дворец Татьяны Навки. Заманчиво, правда? Я вложился в мае-июне 2021 года в однокомнатную квартиру в этом комплексе. Оформил ипотеку. Обещали заселение не позднее октября 2021 года, но мы до сих пор не можем въехать в этот дом, потому что нет разрешения на заселение, нам не выдают ключи. Подъезд не готов, там один бетон и балки торчат, нет постоянного водоснабжения, не готовы места общего пользования», — рассказывает дольщик Григорий Прохоров.

Таких, как Григорий, около тысячи человек. ЖК строится с 2015 года, тогда же были заключены первые договоры долевого участия. Многие, как например, Юлия Горина, успели потерять членов семьи, которые мечтали въехать в этот квартал, чтобы провести остаток дней в комфортных условиях.

«Мама так и не дождалась сдачи дома, она была дольщицей и ушла в иной мир в феврале, не дожив до момента передачи ключей», — рассказывает Юлия.

Другая дольщица, Елена, сетует: «Купили в этом ЖК апартаменты в 2016 году для дочери, которой на тот момент было 17 лет. Она до сих пор живет с нами в маленькой квартире и не может создать свою семью». Среди дольщиков есть даже одна больная в терминальной стадии: годы битвы за квартиру подкосили здоровье… Вообще, о человеческих трагедиях дольщиков «Легендарного квартала» можно уже писать книгу.

Был участок под стадион, стал участок под долгострой

На сайте продаж ЖК «Легендарный квартал» значится: «ИПОТЕКА 6,5% НА ВЕСЬ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ. Дома построены! ВЫБРАТЬ ОТ 7 МЛН Р».

Судя по всему, тот факт, что каркасы домов готовы и производят впечатление уже построенных, особенно издалека, — весомый аргумент тех, кто продает квартиры в ЖК «Легендарный квартал». Мы позвонили в отдел продаж, и менеджер Светлана дала следующее пояснение:

«До конца года дома будут введены в эксплуатацию. Да, действительно ввод в эксплуатацию был намечен на 2018 год. Были сложности, просрочки по вводу в эксплуатацию, но подключился инвестор в лице МКБ-банка, после этого в 2020 году строительные работы возобновились. Сейчас закладывается отделка мест общего пользования. Срок – до конца этого года. 3 и 4 корпуса готовы, они прошли экспертизу. До конца июня эти корпуса будут введены. До 30 июня должны подключить также канализацию и водопровод. Отопление зимой сделали, осталось подключить к городу».

Мы поинтересовались, почему такая затяжная схема со сдачей дома в эксплуатацию. К тому же информация о застройщике – ООО «Д-инвест» в открытом доступе практически отсутствует.

«Да, это наш единственный объект, до этого «Д-инвест» ничего не строил. Дело в том, что изначально клуб «Динамо» получил земельный участок под стадион… Нет, стадион тоже будет построен, но позже, к 2024 году. Бассейн в несколько дорожек будет, спорткомплекс в 6-м корпусе тоже должен быть», — рассказали нам в офисе продаж.

Это, согласитесь, новый поворот. Итак, ЖК на месте стадиона?

Виноватых нет. Денег — тоже

В официальных документах многофункциональный комплекс «Легендарный квартал» называется «Центр водного спорта Динамо». Совпадение ли? Скорее всего нет. Анализируя документы, начинаешь понимать, что это был продуманный ход недобросовестного застройщика. В обоих случаях разрешения на строительство получали под возведение будущих спортивных объектов. Но к их строительству застройщик так и не приступил.

История многофункционального комплекса «Центр водного спорта «Динамо» ведёт начало с 2015 года, когда началось строительство ЖК «Легендарный квартал на Березовой аллее» от застройщика ООО «Д-Инвест». В рамках 1 и 2 этапов строительства планировалось создание 5-ти корпусов 18-этажных зданий с апартаментами квартирного типа, подземный паркинг на 960 машиномест. Важной составляющей проекта было возведение объекта социальной инфраструктуры — физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Площадь центра должна была составить впечатляющие 30 тыс. кв. м.: 50-метровый плавательный бассейн; отдельный бассейн для занятий с детьми; зрительские трибуны более чем на 500 мест; зал «сухого» плавания для обучения и тренировок; универсальная спортивная арена для баскетбола, волейбола, гандбола, художественной гимнастики и др. Все это, безусловно, сделало бы объект уникальным с точки зрения спортивной инфраструктуры и очень привлекательным для дольщиков. Собственно, многие на это и «купились».

В офисе продаж менеджеры рассказали, что «Легендарный квартал» — первый опыт застройщика. Но это не совсем так. Обращает на себя внимание тот факт, что В 2018 году бывшие соучредители застройщика ООО «Д-Инвест» — граждане Дунаев Алексей Александрович и Шаров Арсений Владимирович вместе с бывшим генеральным директором застройщика Румянцевым Сергеем Александровичем участвовали в строительстве еще одного многофункционального комплекса — «River Residences» в Серебряном Бору. В официальных документах МФК «River Residences» называется «Московская гребная база Динамо». Но при сдаче объекта никакой гребной базы «Динамо» в комплексе не оказалось. Все обернулось одним сплошным «динамо». Это «динамо» продолжилось в «Легендарном квартале Москвы.

А теперь факты. Прежде всего, в каталоге новостроек ООО Д-инвест на Березовой аллее значатся как «строящиеся», но никак не завершенные. И при этом офис продаж в лице менеджера Светланы продолжает настойчиво предлагать купить квартиры в этих домах, уверяя, что «скоро всё будет в порядке, заселение уже летом».

«Не готово в этом ЖК, бодро продающем налево и направо квартиры, очень много: вся придомовая территория, похожая на котлован, проезд на территорию ЖК, подъезды абсолютно всех корпусов, места общего пользования, паркинг. Мосводоканалом не закончено подключение коммуникаций, не подключено холодное водоснабжение, водоотведение. Корпуса 3 и 4 не выделены в отдельный этап строительства, застройщик изменения в разрешения на строительство не внёс», — поясняет дольщик Григорий Прохоров.

Исходя из этого, Мосгорстройнадзор не может выдать акт ЗОС (заключение о соответствии построенного здания нормативам, о том, что оно не создаёт угрозу жизни и здоровью жильцов- прим. Ред.). Не получено и РНВ — заключение о законченном строительстве. Да и как его можно закончить в ближайший месяц, если на стройплощадке вместо заявленных застройщиком 500 рабочих задействовано, по оценкам дольщиков максимум 50?

К тому же, по свидетельству дольщиков, на сегодня действует столь хитрая схема продаж, что спросить с кого-то просто невозможно.

«Реализация апартаментов ведётся через инвестора, аффилированное с застройщиком лицо — ООО «Капитал-Инвест». Часть помещений ушла «своим» ИП с оплатой по договору векселями. Такая форма оплаты была выбрана для уклонения от выплаты неустойки, полагающейся дольщикам, и с целью ухода от налогов. В настоящий момент продажа помещений от «застройщика» идет исключительно по договорам уступки прав требования от ООО «Капитал-Инвест» и от других, имеющих отношение к застройщику, юридических и физических лиц. Таким образом денежные средства не попадают на расчетный счет застройщика. Результат подобной схемы — отсутствие прямого спроса с застройщика», — рассказал «НИ» дольщик Андрей Андреев.

Законы пишут не для застройщиков?

В этой истории остаются 2 основных вечных вопроса: что делать и кто виноват. На последний вопрос дольщики, начав собственное расследование, примерный ответ нашли.

«Частично проект финансирует банк МКБ. Какие условия финансирования и какие документы на этот счет существуют, никто не знает. Но нам удалось выяснить, что новым инвестором является компания «Капитал Инвест» из Санкт-Петербурга, которая была создана специально для этого проекта. За этой компанией стоит группа физических лиц из Петербурга. Верхнее лицо и выгодоприобретатель держатся в тайне», — прокомментировал дольщик Андрей Андреев, работающий в стройкомплексе.

Что делать дальше, не знает никто. Москомстройинвест в своем витиеватом ответе ссылается на ФЗ-214, который гласит: если застройщик привлекает денежные средства участников долевого строительства, он обязан обеспечить свободный доступ к информации, предусмотренной этим ФЗ. Также согласно закону о долевом строительстве застройщик обязан предоставить объект участнику долевого строительства не позднее срока, указанного в договоре. За нарушение этого предусмотрена оплата неустойки (пени). Но все сроки сдачи жилья прошли, информации нет, неустойка не уплачена. Обещали компенсировать дольщикам издержки машиноместами, да так и не сделали этого. Почему надзорная инстанция отсылает к закону обманутых дольщиков, а не застройщика, нарушающего этот закон, — отдельный небезынтересный вопрос.

По сути, на сегодня интересы дольщиков защищает только Останкинская межрайонная Прокуратура, которая дважды выходила на проверку этой загадочной стройки и в результате вынесла застройщику предупреждение о нарушении прав долевого строительства. После этого «Д-инвест» пообещал сдать хотя бы 3 и 4 корпуса в марте. Но это обещание перенеслось на конец июня.

«Встреча с застройщиком в межрайонной прокуратуре будет в конце июля. По её итогам планируем обращение в прокуратуру города. Также будем запрашивать Мосгосстройнадзор по наличию у них документов о выделении 3 и 4 корпусов в отдельный этап строительства, готовности корпусов и по устранению замечаний Стройнадзора», — сообщили нам дольщик Андрей Андреев.

Впрочем, когда не работают федеральные законы, надеяться можно только на чудо.

Ирина Мишина

Оригинал материала: “Новые Известия”