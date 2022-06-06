 

Полякам разрешили собирать хворост в ответ на рост цен на энергию

06.06.2022, 13:05, Новости дня
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Польским гражданам разрешили собирать хворост в лесах в больших объемах, эта мера проходит в качестве ответа на рост цен на энергию, сообщают местные СМИ.

«В этом году после начала войны в Украине и проблемах на рынке энергии выросло число запросов к лесничествам с просьбой указать территории и выразить согласие на сбор хвороста в близлежащих лесах», – сообщил министр климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка, передает ТАСС со ссылкой на издание «Газета выборча».

Он отметил, что граждане Польши и ранее могли собирать хворост в ограниченных количествах. На это также требуется согласие лесничего.

Между тем пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский в эфире канала «Польсат» заявил, что полякам разрешат собирать не только ветки, но даже бревна.

Отмечается, что при сборе веток нельзя их обламывать, по действующим законам, собирать ветки толще семи сантиметров в диаметре запрещено.

Также существует возможность с согласия лесничего собирать ветки в местах, где проводилась вырубка леса. Для этого нужно пройти обучение по технике безопасности. Собранные ветки замеряются, а житель должен заплатить за них. Цены зависят от лесничества и колеблются от 7 до 30 злотых (1,6-7 долларов) за 0,65 кубометра древесины.

Напомним, газета ВЗГЛЯД изучала, как колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к обыкновенным дровам

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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