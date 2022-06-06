 

Минск обвинил ЕС в гибридной агрессии с целью лишить белорусов суверенитета

06.06.2022, 13:05, Новости дня
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Министерство иностранных дел Белоруссии видит в односторонних принудительных мерах Евросоюза элемент гибридной агрессии, целью которой является желание лишить белорусов суверенитета, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Понятно, что главная цель гибридной агрессии ЕС – задушить белорусов, подчинить их волю и лишить суверенитета, заменив его образами и фантиками. Это изначально было утопично, а сейчас и вовсе комично. Чем раньше в головы тех европейских чиновников, которые все еще способны к критическому мышлению, придет это осознание, тем меньше глобальных бед они натворят», – передает ТАСС слова официального представителя внешнеполитического ведомства.

В Минске считают, что «многие вопросы, конечно, можно было бы обсуждать и решать в рамках равноправного конструктивного диалога». «Наши условия и ожидания для его начала Евросоюзу известны», – отметил пресс-секретарь МИД.

По его словам, Белоруссия даст адекватный ответ на очередные санкции Евросоюза.

«На все недружественные шаги белорусской стороной будет дан адекватный ответ. Как и в предыдущих ситуациях, руководство страны предпримет эффективные меры, чтобы эти акты экономической агрессии практически не влияли на жизнь белорусов», – сказал Глаз.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инициаторы санкций против РФ и Белоруссии не только «стреляют себе в ногу», но уже «прострелили голову», что приведет к обвалу экономик через год.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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