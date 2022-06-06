На рендере представлен электрический внедорожник VW Scout

Опубликованы рендеры электрического внедорожника, который станет первым шагом по возрождению автомобильной марки Scout.

В свою очередь, производитель заинтересован в поступлении на рынок не только внедорожника, но и электрического пикапа. Официальная премьера может состояться к 2026 году. Серийный выпуск автомобилей состоится в 2026 году. Эксперты анонсировали применение солнечного зарядного устройства, регулируемую подвеску и улучшенное управление.

В компании также указали на план выпускать до 600 тысяч автомобилей Scout ежегодно. По снимка очевидно, что новый электрический внедорожник имеет ретро-стиль, совмещенный с агрессивным рельефом кузова. Техническая начинка новинки от Scout пока не рассекречена.