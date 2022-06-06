 

В подмосковных Люберцах поймали убийцу двух женщин спустя 17 лет

06.06.2022, 12:57, Разное
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В 2005 и 2006 году в Люберецком районе пропали две женщины, которые занимались торговым бизнесом. Следователи предполагали, что их убили, однако раскрыть дело не удавалось. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. В марте 2022 года специалисты рассматривали преступления прошлых лет, и криминалист заметил, что в обоих уголовных делах фигурирует фамилия одного и того же свидетеля.

Как сообщают “Вести Подмосковья”, в 2005 году мужчина напал на свою знакомую, чтобы завладеть ее имуществом. Он отправился с ней в Рязанскую область, чтобы якобы помочь продать квартиру, а по дороге задушил и спрятал тело. Позже злоумышленник продал машину жертвы по поддельной доверенности.

На этом мужчина на остановился. Через год он решил избавиться еще от одной своей знакомой, которая также занималась бизнесом. Злоумышленник предложил ей отправиться за товаром в Республику Беларусь, а на обратном пути застрелил.

Как сообщает “Царьград”, подозреваемый задержан. Останки жертв найдены, по ним проводят генетические экспертизы.



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