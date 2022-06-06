 

В России запустят новый вид ипотеки под 5 процентов

06.06.2022, 12:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По итогам заседания специализированной комиссии Михаил Мишустин дал соответствующим ведомствам ряд важных поручений, касающихся предпринимательства, среди которых – проработка вопроса запуска нового вида ипотеки. Ранее о возможности запуска в России механизма поддержки предприятий в виде промышленной ипотеки говорил президент – пишет URA.RU.

Как сообщает телеканал “360” со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ, после запуска программы промышленной ипотеки отечественные предприятия смогут получать кредиты на покупку недвижимости под 5% годовых. Отмечается, что воспользоваться выгодными условиями организации смогут только при приобретении площадей напрямую у промышленного девелопера.

Принять участие в разработке программы промышленной ипотеки должны сотрудники Минпромторга, Минэкономразвития и Минфина при участии глав некоторых субъектов РФ. По информации RT, соответствующие предложения от компетентных ведомств должны быть внесены на рассмотрение Правительства в течение трех дней – до 9 июня.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о еще одном новом виде ипотеки, недавно ставшем доступным для россиян. Речь идет о гибридной ипотеке, в которой Правительство фактически совместило льготный вид ипотеки на новостройки с классическим – тем, что выдается по рыночным ставкам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04.22 / Мнение: Невозможно жить в воюющей стране. Уеду в Израиль

12.11.20 / Провайдер мира, или протурецкие силы в Азербайджане пытались сорвать договор по Карабаху

28.09.21 / Прослеживается связь с Библией: какие тайны хранит песня “Под небом голубым” и почему автор скрывал свое имя

23.07.20 / Скандалы: Следствие поднялось из глубин на сушу

26.12.21 / 18 января, 12 февраля: особые дни в 2022 году и романтический прогноз для всех знаков зодиака

08.09.21 / Туристки бежали из отеля из-за «опасного для жизни» матраса

29.04.22 / Мнение: Коротко по Украине. 29.04.2022

02.03.22 / Кейт Миддлтон и принц Уильям посадили дерево в честь королевы Елизаветы II

15.01.22 / Психологические уловки, применяя которые можно худеть намного эффективнее (и с удовольствием)

21.03.22 / Мнение: О подтверждённом факте – Россия больше не сверхдержава… Что дальше?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика