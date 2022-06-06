Две женщины с одуванчиками – Личное мнение

Знаете, чего я никогда не могла и не смогу понять?



Фото: istockphoto.com

Почему одни женщины умудряются быть, как минимум, стильными и симпатичными, а другие — при равных исходных данных — выглядят как сраное, простите, говно?

Возьмём девушку на фотографии. Ведь хорошо же смотрится, согласитесь.

Волосы, пусть не какой-то там невероятной густоты, пусть не до задницы, но блестящие и отличного качества.

На лице — лёгкий макияж, делающий черты более выразительными. Нос — да, крупнее, чем предписывают стандарты красоты, но внимание к себе не привлекает, так как девушка, в целом, ухожена и хорошо одета.

А вот вам другая фотография. Тоже — женщина с одуванчиком.



Фото: istockphoto.com

Тоже крупный нос, как и у той, что на предыдущем фото. Нос-то мы и видим, потому что всё остальное — в безобразном состоянии.

Волосы — отвратительные. Наверняка не знают, что такое маска. Майка — какая-то серая, задрипанная. Макияж отсутствует напрочь. Женщина выглядит откровенно плохо.

А ведь могла бы выглядеть хорошо: так, как дамочка с локонами. Просто к этому нужно было приложить чуть больше усилий.

Не просто мыть башку шампунем, а действительно ухаживать за волосами: делать маски, не лениться встать на полчасика пораньше и сделать укладку.

Почему бы вместо замызганной серой майки не надеть белую блузу, а на пальцы — не накинуть пару стильных колец? Почему бы не сделать нормальные брови? Почему бы из откровенно некрасивой не стать привлекательной?

Не понимаю.

У тех, кто не ухаживает за собой, у вас что — девять жизней, одну из них вы с такой лёгкостью согласились прожить облезлой тёткой?

Вот у меня, например, волосы — весьма средней густоты от природы, ещё и склонные к ломкости. Если бы я за ними не ухаживала, на башке был бы примерно такой же кошмар, что и у замызганной тётки в серой майке.

Но я же ухаживаю, причём делаю это, в прямом смысле слова, фанатично. Именно поэтому у меня — хорошие волосы по лопатки.

Поделюсь недавним открытием, которое очень и очень полюбилось моим волосам: бальзам-маска с экстрактом морской ромашки и абиссинским маслом от HydroBionique.

Морская ромашка — уникальное растение: растёт на побережьях, выживая в самых жёстких условиях и, как следствие, накапливая аминокислоты и минералы в повышенном количестве. Увидите морскую ромашку в составе — хватайте: это настоящий супер-фуд для вашей молодости и красоты.

Масло абиссинской горчицы — отличная альтернатива силиконам. Оно создаёт на волосах невесомую защитную мембрану, делая их более «живыми», блестящими, послушными.

Маска восстанавливает внутреннюю структуру волос. Это помогает отрастить волосы, прежде всего, тем, у кого они ломаются. Также очень рекомендую всем, у кого — тусклые волосы: они буквально «оживают» на глазах, становятся более эластичными и блестящими.

Купить можно на сайте производителя, положив в корзину, или на любом из трёх маркет-плейсов, ссылки на которые указаны под «Добавить в корзину», если вам так удобнее.

В паре этим шампунем, в составе которого тоже — экстракт морской ромашки, бальзам-маска обеспечивает великолепное мытье и уход салонного уровня за волосами и кожей головы.

Несколько слов о производителе.

HydroBionique — это косметика от известного фармацевтического производителя, в основе которой — самые премиальные, самые чистейшие и проверенные веками морские ингредиенты.

Никогда не задумывались, почему вы с моря всегда приезжаете такими посвежевшими и похорошевшими? Да, потому что даже обычная морская вода — это уже кладезь минералов для вашей красоты и здоровья.



Фото: istockphoto.com

HydroBionique это знает и тщательнейшим образом отбирает и тестирует (что важно, не на животных) каждый свой продукт, соблюдая самые высокие фармацевтические стандарты производства.

В результате такого подхода, вы получаете не просто кремики «помазать и увлажнить» больше для морального самоуспокоения, а инновационные формулы с повышенной концентрацией полезнейших веществ, ещё и представленных в биодоступной для человеческого организма форме.

У HydroBionique — небольшая, бутиковая линейка средств, так как каждое из них настолько тщательно выверено и разработано, так удивительно эффективно работает, что нет ни нужды, ни цели создавать «кучу малу» из непонятно чего.

Вместо того, чтобы выкинуть на рынок, скажем, пять средненьких ночных кремом с антивозрастным эффектом, HydroBionique разработала один, но самый лучший: с уникальной формулой, которая восстанавливает плотность клеточных мембран.

Эффект от регулярного использования такого крема сравним с эффектом от регулярной биоревитализации. Вот только стоит это в разы меньше.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую! Покопайтесь — найдите то, что нужно в моменте именно вам.

И впредь ухаживайте за собой: у вас — гарантированно одна жизнь, и прожить её стоит исключительно холёной женщиной, а не облезлой.

Как оцениваете уровень своей ухоженности? Сколько времени в день посвящаете уходу за собой? Считаете это достаточным?

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