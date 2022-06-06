Президент Сербии предложил Сергею Лаврову приехать в Белград в багажнике дипломатической машины

Глава Сербии Александр Вучич попросил главу МИД России Сергея Лаврова не отменять визит в Белград и пообещал ему обеспечить проезд через европейские страны в багажнике автомобиля, защищённого дипломатическим иммунитетом.

Визит Лаврова в Сербию должен был начаться в понедельник, 6 июня, однако страны, через которые должен был следовать самолёт министра, отказались открыть для него своё воздушное пространство. В результате поездка отложена, но пока не отменена. Сербские власти готовы пойти на всё, вплоть до контрабанды, чтобы принять российского гостя.

– Невероятно, что сейчас в Европе и мире ситуация такая, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика путешествия министра иностранных дел другой страны, от которой зависит, приедет он или нет, – заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Вучич предложил Лаврову прибыть на аэродром белорусского Бреста, где его встретит посол Сербии в Польше Небойша Кошутич. Министра уложат в багажник и доставят в лес на венгерско-польской границе. Там Лавров спрячется в автомобиле посла в Венгрии Ивана Тодорова. Выбраться из багажника он сможет только в сербском городе Бачки Виногради, где его встретит лично Александр Вучич и повезёт в Белград на президентском лимузине. Расстояние, которое Лаврову предстоит преодолеть в багажнике, составляет 1200 километров. Время в пути – 13 часов.

О реакции МИД России не сообщается, однако час назад из Москвы в Брест вылетел самолёт российского правительственного авиаотряда.

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