 

Мнение: Небо в алмазах

06.06.2022, 12:20, Разное
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Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу. Санкции, наложенные на АЛРОСА, позволяют ей поставлять алмазное сырье в Индию, но возникают проблемы с оплатой.

Вариант оплаты алмазов за рубли в данном случае почему-то не возник.

Сырьевые доходы России режут со всех сторон и по всем позициям. Жернова, как говорится, мелят медленно, но неотвратимо. В данном случае даже неясно, стоит ли этому огорчаться: модель экономики, ориентированная на продажу природных богатств страны, губительная для России, но режим высасывает из нее последние соки. И если не Кремль, то наши лютые враги невольно ставят на такой зверской по отношению к стране и народу экономике крест.

Источник: Эль Мюрид



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