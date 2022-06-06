 

Экономим время на укладке: делаем пучок вечером для голливудских локонов утром

06.06.2022, 12:15, Разное
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Экономия времени – актуальная задача для любого человека. Один из способов это сделать – позаботиться об укладке волос с вечера. Предлагаем гениальный лайфхак завивки волос без нагревания и использования бигуди. Благодаря этому трюку не придется раньше вставать, чтобы сделать прическу. Всего лишь потребуется с вечера провести небольшие манипуляции с волосами, которые практически не отнимут времени. Утром волосы будут выглядеть безупречно без каких-либо усилий.

Как получить утром упругие голливудские локоны

1. Вечером собрать волосы в высокий хвост и закрепить его с помощью мягкой резинки.

2. Разделить волосы на четыре части.

3. Взять одну часть хвоста за кончик и закрутить пальцами до основания, после чего закрепить их с помощью невидимки.

4. Проделать то же самое с остальными тремя прядями.

5. Оставить волосы в таком виде на ночь.

6. Утром снять невидимки и резинку. Встряхнуть волосы и расчесать их.

В результате получаются красиво выглядящие локоны, при этом на укладку потрачено минимальное количество времени и усилий.

Волосы можно носить распущенными или заколоть по своему усмотрению.

Советы

Лучше всего делать укладку при слегка влажных волосах – локоны получатся более устойчивыми. Чтобы пучок не мешал спать, делать его следует на макушке.

Таким образом можно эффективно экономить время на укладке.



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