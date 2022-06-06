Тельцам стоит избегать сомнительных персонажей: предостережения на июнь от Тамары Глобы для каждого знака

Наступило долгожданное лето, и у всех есть возможность немного отдохнуть от множество накопившихся проблем. Однако Тамара Глоба не рекомендует полностью расслабляться, поскольку июнь может таить в себе определенные опасности. Вот на что астролог советует обратить внимание представителям каждого знака зодиака.

Овен

Для вас наступает очень интересное время, когда вы можете реализовать все свои планы. Будет много контактов, знакомств, выгодных сделок и договоров. У одиноких представителей огненного знака появится возможность найти свою вторую половинку. Во второй половине месяца отправляйтесь в путешествия, больше времени проводите с близкими людьми, повышайте свой интеллектуальный и профессиональный уровень. Постарайтесь контролировать свой гнев, следите за своими словами, сначала думайте, а потом делайте или говорите. Опасность в том, что вы можете поссориться с партнером, испортить отношения с родственниками, коллегами или боссом.

Телец

Июнь принесет вам много положительных эмоций. Вы сможете вдоволь насладиться общением со своими близкими, а незнакомые люди будут стремиться стать к вам ближе. Очень интересные знакомства, увеличение доходов, оригинальные и выгодные предложения будут литься на вас как из рога изобилия. Однако постарайтесь быть осторожными с теми, кого вы плохо знаете. Есть опасность того, что рядом с вами могут появиться недоброжелательные и лицемерные люди, сомнительные персонажи, которые способны нарушить ваше спокойствие и доставить множество проблем. Будьте избирательными в выборе людей, не забывайте о бдительности, других опасностей нет.

Близнецы

У вас появится возможность почувствовать себя счастливыми на все сто процентов, и особенно вы ощутите это во второй половине месяца (после 13-го числа). Вы будете окружены верными друзьями, которые вас поддерживали и ранее. Старые планы реализуются почти так, как вы хотели, возникнут новые, не менее перспективные. Все будет хорошо, если вы постараетесь периодически менять обстановку. Не занимайтесь рутинной работой, чередуйте разные виды деятельности, находите больше информации (как вы любите). Оправляйтесь в путешествие или займитесь ремонтом. Вам нужны новые впечатления, поскольку опасность заключается в том, что вы попросту можете заскучать.

Рак

Июнь нельзя назвать месяцем реализации всех ваших планов, однако этот период также нельзя назвать неудачным. Возможно, вам нужно немного приостановиться и не торопиться все кардинально менять. Заработать много денег не получится, но и нехватка их вам не грозит. Благоприятным будет конец месяца, с этого периода события будут вас радовать больше. Опасность в вашем настроении, которое будет часто меняться. Старайтесь не думать о плохом и не перетруждаться, занимайтесь тем, что вам нравится, и настраивайтесь на позитив. Остерегайтесь обманов, будьте бдительными.

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Лев

Вы можете достичь успеха вдали от дома, однако домашние проблемы не будут вас отпускать. Возникнет дилемма: заниматься карьерой или уделить больше внимания своим домочадцам (заодно и решить семейные проблемы). Выбор за вами, и он будет успешным, если вы все хорошо проанализируете. Если сомневаетесь в том, что на работе все однозначно будет хорошо, лучше займитесь домом (есть опасность непонимания со стороны руководства или неправильной расстановки приоритетов в рабочих моментах). Если уверены, что все делаете правильно, не останавливайтесь. Постарайтесь не тратить много денег, будьте аккуратны с вложениями, не торопитесь брать кредиты.

Дева

Вам предстоит много интересных встреч, общений, договоренностей, путешествий и разных интересных мероприятий. Вероятна проблема выбора между старыми и новыми отношениями, поэтому прислушайтесь к своему сердцу, интуиции и разуму. Вам придется немало работать и почти постоянно тратить деньги. Есть опасность расходовать их без пользы или не по назначению, поэтому старайтесь вести бухгалтерию (как вы любите) максимально внимательно. В общении также могут возникнуть проблемы из-за непонимания, постарайтесь услышать и принять другую точку зрения. Если что-то не получится, не обвиняйте других, а начните анализ с себя.

Весы

Пришло время получать дивиденды за хорошую весеннюю работу. Вы постарались и можете быть собой довольны. В первой половине июня (особенно в конце первой декады) возможны проблемы как в финансовой, так и в личной сфере, не торопитесь, все хорошо проанализируйте и подождите лучших времен. Вторая половина месяца будет более удачной, она поможет вам достичь успехов как в делах, так и в отношениях. Прибыль увеличится, вернется взаимопонимание, конкуренты будут побеждены. Опасность лишь в вашей раздражительности и отказе от активных действий. Постарайтесь не очень эмоционально на все реагировать и не останавливайтесь в «тихой гавани», это не то, что вам нужно. Стремитесь вперед вместе с единомышленниками, и у вас все получится.

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Скорпион

Для вас наступает период активной работы, которая однозначно будет вознаграждена. То есть чем больше вы будете прикладывать усилий, тем больше получите хороших результатов. Это время путешествий, договоренностей, новых планов и завершения старых проектов. Первая опасность таится в риске поссориться с близкими людьми. Постарайтесь быть максимально тактичными и спокойными, не раздражайтесь (если заметили, что стали в последнее время слишком раздражительными, обратитесь к врачу, поскольку есть риск гормонального сбоя). Вторая – в том, что вы привыкли гнаться не только за двумя, но и за тремя зайцами. Расставьте приоритеты правильно.

Стрелец

Наступает период творческой активности, когда вам будет все по плечу. Вы можете получить заслуженную награду за работу весной, построить новые планы, приступить к их реализации. Много прибыли, исполнения желаний, возможна новая любовь или выход на другой уровень отношений. Все будет хорошо, если обратите внимание на здоровье детей, а также будете контролировать свои расходы. Есть риск потратить много денег, и это будет незаметно, поскольку доходы также возрастут. Однако вам следует подумать о будущем. Рекомендуется особенно строго контролировать финансы в конце месяца.

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Козерог

Вы будете работать и отдыхать, и во всем этом будет прослеживаться невероятная активность. Успешными будут дела, связанные с недвижимостью. Благоприятными станут переезды на новое место жительства, запланированные ремонты, изменения условий проживания. Можно путешествовать и нужно уделять достаточно времени детям. Обратите внимание на их здоровье и проблемы, без вас им не справиться (вопросы семьи и детей будут особо актуальными в конце месяца). Опасность подстерегает в конце первой декады месяца, причем во всех сферах жизни. Будьте бдительными, не отвлекайтесь по мелочам, все внимательно проверяйте, не дайте себя обмануть.

Водолей

В июне вы будете много внимания уделять близким людям и своему дому. Возможно, вы займетесь благоустройством или переедете на новое место жительства. Путешествия будут очень увлекательными, появятся новые знакомые, информация, вам поможет протекция со стороны родственников или друзей. Все в принципе будет хорошо, если не считать возможных проблем на работе и здоровья, на которое вам следует обратить особое внимание. Постарайтесь быть осторожными на воде, если планируете отдыхать у водоема.

Рыбы

Первый месяц лета принесет много возможностей для успешного обучения. Вы также сможете неплохо подзаработать, продвинуться по карьерной лестнице, улучшить свое материальное положение или совершить крупную покупку, о которой давно мечтали. Лично с вами все будет в порядке, однако помощь потребуется вашим близким. Уделите им максимум внимания, поскольку могут возникнуть проблемы со здоровьем у детей или пожилых родителей. Станьте их ангелами-хранителями, и июнь для вас всех будет одним из самых лучших месяцев года.