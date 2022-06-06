 

Мнение: Почему Африка поддержала Россию

06.06.2022, 11:50, Разное
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Президент Сенегала Маки Салл прилетел в Москву, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. Сенегал — небольшая страна, размером примерно с Сирию или Румынию. Расположена в западной Африке, живёт добычей полезных ископаемых, ловлей рыбы и сельским хозяйством. Еды в Сенегале не хватает, приходится закупать за рубежом.

При этом Маки Салл возглавляет сейчас не только свою страну, но и весь Африканский союз, куда входят 55 государств, почти вся Африка. Таким образом, правильнее будет сказать, что в Россию прибыл не президент Сенегала, а представитель миллиарда африканцев.

Вот, что конкретно заявил перед журналистами господин Салл (ссылка):

Мы возлагаем большие надежды на наше сотрудничество. Но мы также здесь, чтобы поговорить о продовольственном кризисе и о его последствиях. Санкции против России усугубили ситуацию, потому что у нас больше нет доступа к зерну, особенно к пшенице из России. И что самое главное — к удобрениям, что создает серьезную угрозу для продовольственной безопасности на континенте. Есть две основные проблемы — это кризис и санкции. И нужно работать над разрешением двух этих проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно и удобрения, были выведены из-под санкций.

Как видно из этой реплики, Африка считает главной проблемой санкции Запада против России. Если бы мяч был на стороне России, Маки Салл сказал бы Владимиру Путину: «остановите войну на Украине, продайте нам зерно». Но он сказал иначе: «давайте подумаем вместе, как мы можем помочь вам обойти санкции, которые ввёл против вас Запад».

И если бы слов было недостаточно, то остаётся ещё и дело — Маки Салл прилетел в Москву, а не в Вашингтон. В официальную пропаганду Запада, согласно которой сейчас якобы во всём виноваты русские, Африка не верит. Во-первых, потому что Африка не забыла ни исторические зверства, которые Запад творил в своих африканских колониях, ни новые преступления в виде Арабской весны и уничтожения Ливии, например. Во-вторых, потому что в Африке телевизор проигрывает холодильнику. Африка, в отличие от Евросоюза, не может себе позволить голодать ради интересов США, даже если бы и хотела. У Африки нет достаточного запаса жирка, чтобы пережить продовольственный кризис без серьёзных потерь.

Население Запада — около 1 млрд человек: США, Европа, Япония с Южной Кореей и ещё немного мелкой шушеры типа Австралии с Канадой. А общее население планеты — 8 млрд человек. Кажется, будто Запада много, так как наша планета захвачена сейчас американцами, которые владеют большей частью так называемых «международных» структур — ООН, Международным олимпийским комитетом и так далее, вплоть до «правозащитных» организаций и «независимых» СМИ. Но физически Запада довольно мало, и его силы — экономические, политические, военные — быстро тают по мере того, как другие регионы постепенно выходят из-под контроля «цивилизованных» стран.

В Африке миллиард человек, в Китае — полтора миллиарда, в Индии — ещё полтора миллиарда. В России, в остальной Азии, в Латинской Америке, в других регионах по всему миру — ещё три. И все мы основательно недовольны как тем, что Запад ворует у нас ресурсы, так и тем, что Запад постоянно развязывает агрессивные войны, пытаясь проводить политику «разделяй и властвуй».

Время работает на нас. Если только США со своими вассалами не начнут третью мировую войну против всей остальной планеты, проблема с паразитизмом Запада разрешится сама собой. Как видите, страны Запада уже не тянут экономически даже прокси-войну против России и ЛДНР. Ещё несколько лет, и Западу придётся уже отступать по всем позициям, после чего начнётся цепная реакция. Без высасывания ресурсов из остальной планеты экономика Запада съёжится в несколько раз. А так как экономика наших «цивилизованных» партнёров выстроена исходя из паразитического баланса доходов и расходов, на этом откате к справедливому уровню падение не остановится — последует мучительный процесс перестройки, который на много лет вынудит Запад сидеть внутри своих границ и заниматься собственными делами.

Источник: Место для дискуссий



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