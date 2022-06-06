Скандалы: Оплатите санкции

Как торговые центры наказывают закрывшиеся западные магазины на сотни миллионов

В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости наведения порядка в работе с теми иностранными компаниями, которые в связи с проведением Россией спецоперации объявили о приостановке своей деятельности на территории РФ. Данный посыл был воспринят западными предпринимателями по-разному: одни — вступили в переговоры с владельцами торговых центров о возможных вариантах возобновления своей работы, другие — демонстративно пренебрегли предостережением председателя Правительства РФ. Если к первым в России отнеслись с пониманием, то со вторыми разговор теперь короткий.

«Первый пошёл»

Арбитражный суд Москвы арестовал 537 900 000 рублей на счетах российского подразделения шведской компании H&M. Эта заморозка стала обеспечительной мерой для исполнения решения по иску владельца недвижимости против ретейлера, который после начала спецоперации приостановил свою деятельность в РФ.

Суд обязал ООО «Эйч энд Эм» вернуть истцу арендуемое помещение общей площадью более 2300 квадратных метров в торгово-развлекательном комплексе «Остров мечты» в пятидневный срок с даты вступления решения в законную силу. А если это выполнено не будет, то H&M придётся платить по 1 000 000 рублей за каждый день просрочки.

— Как правило, в стандартных договорах с крупными арендаторами торговые центры предусматривают пункт, согласно которому размер платежей за аренду зависит от выручки магазина, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Само-собой, при отсутствии торговой деятельности выручки нет и платежи минимальны, что расценивается владельцами недвижимости как упущенная выгода. И, как видим, суд с этим согласен.

Хотят уйти, чтобы остаться

По информации Союза торговых центров (СТЦ), почти четверть международных ретейлеров, работающих на площадях торгово-развлекательных центров, пользуясь разными «схемами», не полностью оплачивают арендные платежи.

— Решение суда создаёт прецедент, который заставит иностранные компании делать выбор: либо уйти и потерять для себя российский рынок, либо остаться. Но тогда хозяева брендов рискуют попасть под шквал санкционной критики у себя на родине, — отметил адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков.

И действительно, часть компаний уже объявила о своём безусловном уходе с рынка, а другие — поступили хитрее: они постепенно стали возвращать свои магазины к жизни, но через продажу своего бизнеса формально сторонним компаниям.

Например, польская компания LPP SA совершила сделку по продаже своих российских «дочек» некоему китайскому консорциуму, который на самом деле оказался аффилированным подразделением этой же компании. И после такого финта поляки в арендуемых ими торговых площадях произвели ребрендинг своих магазинов: Reserved стал Re, Mohito — M, Sinsay — «Син», Cropp — CR, а House — Хс.

Похожая ситуация сложилась и с российским подразделением компании спортивных товаров Reebok, которое перешло турецкому холдингу FLO Retailing, пока оставив оригинальное название, и с французским парфюмерным продавцом L’Occitane, который в РФ стал — «Л’Окситан».

Несколько другую модель применила немецкая компания OBI, которая в середине марта закрыла все свои магазины в России, а после формально продала свой бизнес российскому инвестору.

— Надо понимать, что чем крупнее в РФ бизнес иностранной компании, тем сложнее ей уйти. И дело не только в потере прибыли от продаж, — пояснил основатель торговой компании «Планета лета» Павел Малинский. — Например, OBI и IKEA сделали громадные вложения в строительство своих магазинов и просто бросить эти площади они не захотят. Даже у тех иностранцев, кто использует исключительно арендуемые площади, есть громадные вложения в инфраструктуру и рекламу, уйти, не окупив инвестиции, — это минусовать прибыль нескольких лет, что может грозить невыплатой по своим корпоративным кредитам.

По-хорошему или по-плохому

Согласно данным Минпромторга, несмотря на различного рода заявления, ни о каком массовом высвобождении площадей в российских торговых центрах из-за ухода иностранных компаний речь пока не идёт.

— Да, часть иностранных торговых брендов продолжают платить аренду, но фактически ведут очень ограниченную деятельность. И это не лучшим образом сказывается на трафике торговых центров, но теперь, после судебного прецедента, магазины с закрытыми дверями будут убираться, — заверил собеседник Лайфа в Минпромторге.

С мнением представителя Минпромторга согласен и старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов. Он пояснил, что у торговых центров имеется правовая возможность прищучить даже те иностранные компании, которые уже успели вывести деньги со своих счетов в российских банках.

— Крупные торговые компании — это не только вывеска и нанятые продавцы, а ещё и значительный объём товара на складе и оборудование. Если суд наложит арест на это имущество, то его цена может оказаться намного выше той, которую с ретейлера требует арендатор, — рассказал Магомедов. — Поэтому платить им всё равно придётся: либо при возобновлении торговой деятельности — обычную арендную ставку из своей прибыли, либо — деньгами, вырученными после реализации имущества.

Максим Греков

Оригинал материала: “Лайф”