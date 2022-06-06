В Москве арестован еще один подозреваемый в подготовке покушения на Соловьева

Басманный суд Москвы заключил под стражу еще одного подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Мокия Т. М., подозреваемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору) меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что в РФ задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.

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