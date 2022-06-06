Сбитый украинский МиГ-29 попал на видео

Минобороны показало уничтоженный украинский истребитель МиГ-29 и пуск ракеты ЗРК С-300 и С-400 на видеозаписи с брифингом официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

В ролике запечатлен вертикальный старт зенитной ракеты из транспортно-пускового контейнера комплекса ПВО С-300/С-400, и снятые с воздуха обломки уничтоженного украинского истребителя, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Минобороны показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ.

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