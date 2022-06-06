 

Лосиха атакует съевшего ее дитя медведя

06.06.2022, 11:38, Разное
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В американском национальном парке Глейшер, штат Монтана, перед очевидцами развернулась настоящая драма. На глазах у лосихи медведь задрал одного ее лосенка. Второе свое дитя лосихе удается спасти.

После того, как медведь расправился с добычей, лосиха решила отомстить. Она с яростью набросилась на медведя и долго гоняла его вдоль береговой линии. Медведь, почуя угрозу, бросился наутек. Почему лосиха позволила съесть своего ребенка и не напала первая с самого начала, остается непонятным. Посетители парка сняли происходящее на видео.



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