Мнение: Стрельба в «ОКО»

Эта история похожа на голливудский триллер. В котором есть и помпезное празднование юбилея уважаемого члена общества, и кровавая перестрелка с погибшим и раненными. И крутые виражи расследования и судебного процесса с участием присяжных.

Справедливости ради, надо сказать, что голливудские сценаристы, скорей всего, добавили бы в эту историю продажных следователей и гангстеров в судебных мантиях, отменивших вердикт присяжных.

Но вот как в реальности развивались события….

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«Побег из ФСБ»

«Тайны миллиардов»

«Обыкновенный садизм»

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