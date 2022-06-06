Мнение: Стрельба в «ОКО»
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Эта история похожа на голливудский триллер. В котором есть и помпезное празднование юбилея уважаемого члена общества, и кровавая перестрелка с погибшим и раненными. И крутые виражи расследования и судебного процесса с участием присяжных.
Справедливости ради, надо сказать, что голливудские сценаристы, скорей всего, добавили бы в эту историю продажных следователей и гангстеров в судебных мантиях, отменивших вердикт присяжных.
Но вот как в реальности развивались события….
Предыдущие выпуски ВИДЕОгазеты:
«Побег из ФСБ»
«Тайны миллиардов»
«Обыкновенный садизм»
Или на Rutube.
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Источник: Ирек Муртазин
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