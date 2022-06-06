 

Мнение: Ну, где вы, кто извинялся перед Украиной?

06.06.2022, 11:05, Разное
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Посмотрел сейчас сюжет. Сидит крыса, вся в партаках нацистких и т.д. В плену. Ну, типа, эвакуируюсь, но не сдаюсь. И рассказывает, как убивала человека, пленного бойца ДНР. Просто типа, зашел в комнату, нанес кучу ударов штык-ножом, вышел. Не может, говорит, описать, что чувствовал….

А потом, показывают этого мужика, которого он убивал – тот выжил! После этого ибуч..го ада – он выжил. И стоит перед своим убийцей.

Который, вот говнище-то, на камеру плакать стал. Извините, говорит. Реально, не простите – извините, бл!

Но, то хрень.

Вопрос к конченным мразям, которые до этого болели за Лешика Навального, чьи твари которого также оставили без глаза водителя ФСБ во время беспорядков.

Вопрос к этим, сейчас забившимся на дно и копающим там, светлоликим – которые извинялись перед Украиной и заламывали лапки.

Скажите, мне сволочи, когда вы перестанете отмазывать подонков, убийц, воров и так далее? Почему за своей т.н. демократической религией – вы, кто все эти годы не излечился от своей этой болезни "европейских ценностей" – вы не можете признать, что вы защищаете нацистов и фашистов?

Вопрос, как обычно, в пустоту, но интересно.

Интересно, у какой-нибудь подобной твари найдется сил извиниться перед нашими парнями, которые выполняют свой долг и которые уже не вернутся?

Сегодня я злой.

Источник: Вместе победим!



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