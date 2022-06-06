Британский парламент назначил голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону

Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии (так называемый «Комитет 1922») Грэм Брейди заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по вотуму недоверия премьеру страны Борису Джонсону, сообщили британские СМИ.

«Преодолен порог в 15% в парламентской партии, добивающейся (процедуры) вотума доверия лидеру Консервативной партии … Голосование будет проведено сегодня с 18.00 до 20.00 (по местному времени (20.00-22.00 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Sky News.

Как отмечается, голоса будут подсчитаны «сразу же после этого».

Ранее в понедельник телеканал ITV сообщил, что представители британских парламентариев из Консервативной партии в понедельник могут объявить о начале процедуры вотума недоверия в отношении Джонсона.

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