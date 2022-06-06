В мире: Украина подставила оружейные интересы Запада

Похоже, Запад наконец начинает понимать всю рискованность поставок самых современных вооружений на Украину. Эта страна превращается в колоссальный черный рынок для сотен тысяч единиц оружия, внезапно оказавшегося чуть ли не в свободной продаже. Где и как продаются в Украине пулеметы и ПЗРК – и как все это в итоге будет применяться против самих же жителей западных стран?

На Западе все больше критикуют оружейный раж – массовые поставки американских и европейских вооружений Киеву. К ранее сказанным аргументам о недопустимости выделения многомиллиардной помощи Украине на фоне необходимости многомиллиардных вложений в американскую экономику (о чем сейчас говорят одни конгрессмены) и опасений истощения американских арсеналов (о чем говорят другие) добавились и голоса о том, что это оружие может банально уйти налево.

Оружейная ярмарка

«Как только закончится конфликт на Украине, оружие выйдет на нелегальный рынок. Мы видели подобное во время других конфликтов. Уже сейчас преступные организации присматриваются к этому оружию», – сообщил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. По его словам, оружие может пойти как в Европу, так и в другие страны.

Герр Шток, конечно, ошибается. Западное оружие не уйдет с Украины после окончания конфликта – оно уже уходит. Так, в марте на одном из украинских сайтов по продаже машин появилось очень интересное объявление о продаже бронированных джипов Land Rover. В пояснении к нему указывалось, что эти машины ранее находились на складе британской армии. То есть это были те самые автомобили, которые были отправлены Великобританией в помощь украинской армии. Сейчас же таких объявлений все больше и больше.

В интернете можно найти предложения о продаже поставленных американцами на Украину винтовок M16, а также других образцов западного стрелкового вооружения (автоматы М4, итальянские Beretta ARX160 и т. п.). И не только стрелкового – на продажу выставлены вполне себе недешевые противотанковые системы «Джавелин», которые сами украинцы позиционировали как «вундерваффе». Вполне себе, кстати, вундерваффе, если нужно остановить инкассаторскую машину.

Конечно же, во всей этой оружейной ярмарке обвиняют Россию. «Черный рынок оружия в Украине резко вырос после вторжения РФ в 2014 году (так на Западе называют начало гражданской войны в Украине – прим. ВЗГЛЯД) за счет огромного объема оружия на руках и ограниченного за ним контроля… С 2013 по 2015 год был утерян контроль за почти 300 тысячами единиц стрелкового оружия», – пишет Washington Post.

В стране регулярно задерживали солдат, которые пытались продавать некоторые из этих «утерянных» стволов и амуницию. Однако далеко не все оружие продавали простые солдаты, далеко не все шло из украинских руки в украинские и тем более все это началось отнюдь не в 2014 году.

Дело в том, что практически сразу же с момента распада СССР Украина (на территории которой остались склады нескольких военных округов) стала одним из крупнейших продавцов советского вооружения. Причем не только легальными, но и нелегальными методами – по серым схемам, в которых были вовлечены не простые солдаты, а украинские генералы и политики. Как утверждают злые языки, серия взрывов на военных складах в 2010-е годы позволяла списывать фактически проданное на тот же Ближний Восток вооружение.

И на сегодняшний день ничего не мешает украинскому руководству повторять подход к снаряду – тем более что возможности резко выросли. Соединенные Штаты уже передали Украине 1400 ракет «Стингер», 5500 противотанковых ракет, 700 ударных дронов Switchblade, а также огромное количество мин, амуниции и другого оружия. В итоге Украина превратилась в крупнейшего получателя американской военной помощи. И это без учета вооружений, поставляемых из других стран.

Национальный бизнес

Массовые поставки создают не только количественные возможности. Во-первых, целый ряд поставляемых Западом вооружений (те же «Стингеры») крайне востребованы в других странах и международных террористических организациях. Во-вторых, некоторые из оружейных систем (те же ударные дроны Switchblade) куда современнее, а значит, и дороже старого советского оружия. В-третьих, для сокрытия факта недостачи теперь даже не нужно организовывать взрывы складов – российская армия регулярно «калибрует» украинские военные объекты. В том числе и те, которые используются в рамках системы транзита западного оружия.

Наконец, украинские деятели четко вангуют ближайшее будущее, в рамках которого победа РФ выглядит практически неизбежной. А значит деятелям этим необходимо уже сейчас позаботиться о средствах для существования (а еще лучше жизни) в эмиграции.

Конечно, американские власти уверяют, что ничего этого не будет. В Госдепе заявили, что Украина обязалась «не передавать оборудование третьим странам без позволения американского правительства». И ряд экспертов предлагают методы решения проблемы нераспространения– но все они концентрируются на введении внешнего контроля за поставками и распределением оружия. А о каком контроле может идти речь в ситуации, когда идут боевые действия, а российские «Калибры» регулярно уничтожают склады?

К тому же Соединенные Штаты сами нарушают так называемое правило конечного пользователя, которое они принуждают исполнять Украину. «Так, в середине апреля США усилили свое присутствие в украинском конфликте через анонсирование поставки вертолетов Ми-17, которые они 10 лет назад купили у России. Однако по условиям продажи США обязались не передавать это оружие третьим странам без разрешения России», – напоминает Washington Post.

Да, казалось бы, «агрессия России» в Украине оправдывает нарушение норм – но эти оправдания отнюдь не позволяют укрепить режим контроля над вооружениями. «Нарушение пунктов о конечном пользователе является серьезной угрозой для возможностей стран контролировать процесс использования вооружений», – говорит эксперт американской Ассоциации по контролю за вооружениями Джефф Абрамсон.

К тому же нужно понимать, что в ряде ситуаций соглашение это будут нарушать не украинские генералы, а американские. Проще говоря, некоторые европейские эксперты уверяют, что чуть ли не две трети оружия, которое поставляется Киеву, не доходят до украинской армии, а распределяются Пентагоном на иные внешнеполитические нужды.

Неудивительно, что ряд ближневосточных джихадистов уже называют конфликт в Украине «божьим даром», ожидая притока оттуда оружия. И отнюдь не винтовок с патронами, а тех же «Стингеров», пригодных для ликвидации гражданских самолетов, и «Джавелинов» для уничтожения бронированных целей. Даже противокорабельные средства найдут себе применение.

И расплачиваться за эту распродажу будет весь мир. Тут нужно понимать специфику глобального рынка. Если, например, у террористических группировок в районе Персидского залива появятся противокорабельные ракеты «Гарпун», то это сразу же парализует движение нефтяных танкеров. Не потому, что капитаны откажутся ходить, а потому, что им запретят ходить страховые компании, не желающие банкротиться из-за гибели застрахованного ими танкера.

И в этом снова обвинят Москву?

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