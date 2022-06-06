Мишустин поручил упростить и ускорить госрегистрацию продукции в России
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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился облегчить порядок госрегистрации продукции в РФ и сократить его сроки до 30 дней, информирует пресс-служба правительства.
«Роспотребнадзору совместно с Минздравом, Минэкономразвития и Минпромторгом поручено проработать возможность упрощения порядка регистрации продукции и сокращения сроков выдачи свидетельств о госрегистрации до 30 дней. О результатах нужно доложить в правительство до 15 июня», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
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