 

Мишустин поручил упростить и ускорить госрегистрацию продукции в России

06.06.2022, 10:50, Новости дня
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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился облегчить порядок госрегистрации продукции в РФ и сократить его сроки до 30 дней, информирует пресс-служба правительства.

«Роспотребнадзору совместно с Минздравом, Минэкономразвития и Минпромторгом поручено проработать возможность упрощения порядка регистрации продукции и сокращения сроков выдачи свидетельств о госрегистрации до 30 дней. О результатах нужно доложить в правительство до 15 июня», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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