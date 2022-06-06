 

Половина готовых новостроек уже распродана

06.06.2022, 10:17, Разное
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В столице активно раскупаются новостройки, сдача которых намечена на текущий год. В старых границах Москвы полностью распроданы лоты в 38% жилых комплексах на финальной стадии строительства, в Новой Москве – в 46%.

В текущем году застройщики 92 проектов классов “комфорт” и “эконом” планируют получить разрешение на ввод. При этом продажи ведутся только в 63 проектах, 21 из которых находится на присоединенных территориях.

В Новой Москве цены на квартиры в почти готовых проектах начинаются от 5,64 млн рублей. За такую стоимость можно приобрести квартиру площадью 42 кв. м в ЖК “Эдельвейс”. Среди самых доступных комплексов также “Борисоглебское” и “Новое Внуково”, где цены на жилье начинаются от 5,7 млн и 5,9 млн рублей соответственно.

В “старой” Москве цены стартуют от 5,1 млн рублей. За такую цену предлагается студия площадью всего 15,1 кв. м в ЖК “MySpace на Окской”. В ЖК “Мякинино парк” стоимость жилья начинается от 6,83 млн рублей, в ЖК “Бусиновский парк” – от 7,11 млн рублей.

У популярности квартир в проектах, где завершается строительство, есть несколько причин. Во-первых, покупатели могут оценить качество работ, особенно, если в жилом комплексе уже есть сданные корпуса. Во-вторых, значительно сокращается риск недостроя. Наконец, дольщики получают возможность быстрее переехать.



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