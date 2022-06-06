Станет амулетом или заменит кольцо: тенденции женских татуировок на пальцах и самые свежие модные идеи

Крошечные татуировки на пальце удобны тем, что не являются броскими или слишком заметными. Набивать их выгодно и с экономической точки зрения, поскольку миниатюрный рисунок не сильно ударит по семейному бюджету. Если вы хотите украсить себя крошечной татуировкой, тогда возьмите на вооружение следующие идеи женских эскизов.

Усы

Если у вас есть дети, тогда тату усы на пальце — прекрасный способ повеселить ребят. Такой эскиз наверняка не оставит равнодушными задорных, озорных представительниц прекрасного пола с отменным чувством юмора.

Слон

Это животное является символом верности, мудрости, любви. Также считается, что слоны приносят удачу, поэтому такая татуировка может стать вашим счастливым талисманом.

Надпись или кольцо

Татуировка может стать символом вашей вечной любви с партнером. Для этого набейте рисунок в виде надписи (например, с именем избранника) или украшения — тогда композиция станет либо заменой обручальному кольцу, либо красивым дополнением к нему.

Птица

Если вы свободолюбивы, обожаете приключения, тогда тату птица поможет вам подчеркнуть свою индивидуальность. По желанию можете выбрать эскиз как реального (орла, голубя и т. д.) , так и мифического существа (например, жар-птицы). Рассмотрите тату в стиле орнаментал.

Питер Пэн

Если вы чувствуете, что в душе по-прежнему остаетесь ребенком, независимо от количества прожитых лет, тогда обратите внимание на эскиз рисунка из детской сказки о Питере Пэне. Оригинально смотрится татуировка с несколькими персонажами сказки, взмывающими вверх.

Единорог

Эскиз с мифическим существом приносит удачу. Этот рисунок может стать для вас амулетом или талисманом, если вы увековечите его на теле. Эффектно смотрится татуировка в минималистичном стиле: в виде силуэта мифического существа.

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Бумажный кораблик и якорь

Символизм данного эскиза — мятежная и ищущая приключений душа, которая нашла свое пристанище и «осела». Если в вашей жизни произошло то же самое, то вы можете отобразить это в нательном рисунке.

Созвездие

Сделать татуировку в виде символа своего знака зодиака может показаться банальной идеей. Если рассматриваете что-то более оригинальное и креативное, тогда остановите выбор на эскизе в виде созвездия.

Планеты

Интересуетесь астрологией? Тогда обратите внимание на тату в виде планет. Эскизы небесных тел в том порядке, в котором они идут друг за другом, можно разместить на разных пальцах одной руки — получится целостная оригинальная композиция.