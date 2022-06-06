 

Финляндия удивилась реакции России на заявку страны в НАТО

06.06.2022, 9:30, Новости дня
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Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в Североатлантический альянс, сообщил в беседе с газетой Financial Times глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари.

Руководитель финской разведки считает этот факт «удивительным». «Пока все достаточно спокойно и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивным моментом также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом глава SUPO не уточнил, какой реакции ожидали в Хельсинки от российской стороны.

«Они (российская сторона – прим. ВЗГЛЯД) заинтересованы, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет», – предположил финский чиновник.

Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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