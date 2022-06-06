Посол США оценил шансы на примирение с Россией

Восстановление продуктивных отношений и полное примирение РФ и США невозможно в сложившейся на данный момент обстановке, считает американский посол в Москве Джон Салливан.

«Я не стал бы прогнозировать, что у РФ и США никогда не будет более продуктивных отношений. Но чего я не могу сказать, так это того, сколько времени потребуется на их выстраивание. В теперешней обстановке этого не произойдет», – сказал он, отвечая в интервью ТАСС на вопрос о перспективах улучшения отношений между государствами.

Посол выразил надежду на то, что, возможно, момент для примирения между странами рано или поздно наступит, но это может случиться не при его жизни. «Ну кто в 1979 году мог предсказать, какими будут советско-американские отношения в 1989 году?» – заметил Салливан в этой связи.

Он назвал трагедией, что Россия и США обсуждают лишь малую часть тех вопросов, которые стоят на повестке. «Есть так много вопросов, о которых наши страны, постоянные члены Совета безопасности ООН, могли бы говорить друг с другом, но мы этого не делаем, и это трагедия. Но на карту поставлены чрезвычайно серьезные принципы. И позицию США президент [Джо] Байден обозначил очень четко: взаимодействия в обычном режиме с Россией не будет», – подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По словам американского посла, в июне 2021 года, когда состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве, он не мог предсказать, что отношения между государства настолько ухудшатся. Он обратил внимание, что за время его работы послом в РФ обе стороны неоднократно подчеркивали, что отношения между странами достигли самой низкой точки со времен холодной войны.

Кроме того, посол считает маловероятным возобновление российско-американских переговоров по ядерным вооружениям. «Могу точно сказать, что никаких инструкций из Вашингтона о готовности к ним я не получал. С другой стороны, это один из самых значительных вопросов в отношениях между США и Россией», – добавил посол.

Салливан указал на то, что одним из первых шагов Джо Байдена посту президента США стало продление на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3). «Отсчет пятилетнего периода начался 5 февраля 2021 года и закончится 5 февраля 2026 года, когда прекратится действие Договора СНВ-3. Продлевать его можно только один раз на пять лет, и мы это уже сделали. В настоящее время мы переговоры не ведем. Мы проводили их в рамках дополнительных обсуждений в прошлом году, когда договор был продлен, но после 24 февраля эти переговоры не возобновлялись», – продолжил дипломат.

«2026 год наступит – не успеешь оглянуться. Мне трудно поверить, что я здесь уже два с половиной года. Время идет очень быстро, поэтому эти часы меня тревожат», – заключил Салливан.

Салливан также рассказал о ходе переговоров по гарантиям безопасности, которые должны были учесть обеспокоенности РФ и других сторон. «Были переговоры США с Россией и НАТО с Россией, а также переговоры в ОБСЕ. Было три площадки переговоров. Государственный секретарь [США Энтони] Блинкен тогда сказал: «Не пожалейте сил, попробуйте достичь взаимопонимания, рассмотрев как обоснованную обеспокоенность РФ в сфере безопасности, так и обеспокоенность в сфере безопасности США, партнеров по НАТО и европейских партнеров». Но эти переговоры так и не вышли за рамки простого обмена листочками бумаги и зачитывания тезисов», – сказал дипломат.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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