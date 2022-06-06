 

Завод Renault официально переименовали в «Москвич»

06.06.2022, 9:30, Новости дня
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Бывший автозавод Renault в Москве переименовали в «Москвич», сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), такие изменения были внесены 3 июня. Теперь завод носит название «Московский автомобильный завод «Москвич»».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в РФ в собственность государства.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы Депранса столицы Дмитрий Пронин.

Напомним, французская автомобильная группа Renault передала свои российские активы в государственную собственность: долю в «АвтоВАЗе» – НАМИ, завод «Рено Россия» – Москве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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