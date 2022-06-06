Пока британцы отмечают 70-летие правления Елизаветы II, новые власти Австралии планируют отказаться от монархии

Торжества в честь платинового юбилея правления Елизаветы II проходят и в Австралии, где королева возглавляет государственную власть, пишет Das Erste. Однако новое лейбористское правительство страны, по всей видимости, намерено отказаться от монархии. По словам Мэтта Тистлтуэйта, назначенного на должность помощника министра по делам республики, по окончании правления Елизаветы II в Австралии «настанет время для серьёзных дебатов».



AP

Уже в течение четырёх дней британцы празднуют 70-летие пребывания Елизаветы II на престоле. Поздравления пришли и из Австралии, где главой государственной власти также является королева. Однако новое правительство страны, по всей видимости, намерено отказаться от монархии. 70-летие правления королевы Елизаветы II — это повод задуматься о будущем бывшей британской колонии, заявил член кабинета министров Мэтт Тистлтуэйт, пишет Das Erste.

По его словам, по окончании правления Елизаветы II в Австралии «настанет время для серьёзных дебатов». «Австралия — независимая страна. У нас есть своя уникальная идентичность и культура», — подчеркнул Тистлтуэйт. Все австралийцы «должны иметь возможность возглавить государство».

В Австралии, как и во многих других государствах Содружества наций, королева формально возглавляет государственную власть. Назначение Тистлтуэйта помощником министра по делам республики — эта должность была учреждена впервые — вызвало подозрения, что новый премьер-министр и председатель Лейбористской партии Энтони Албаниз добивается проведения референдума по этому вопросу. На референдуме, состоявшемся в 1999 году, 55% австралийцев проголосовали за сохранение монархии.

«Моя работа на начальных этапах имеет своего рода образовательную цель: необходимо объяснить людям, что во главе государства у нас иностранный монарх, что у нас есть представитель монарха в лице генерал-губернатора, но во главе государства мы могли бы иметь австралийца», — подчеркнул Тистлтуэйт. Однако до проведения референдума, вероятно, ещё далеко. По имеющимся данным, лейбористское правительство планирует провести такое голосование только в случае своего переизбрания.

Елизавета II взошла на престол в 1952 году. Королева остаётся на троне дольше, чем все её предшественники. В эти дни в Великобритании отмечают первый платиновый юбилей в истории британской монархии. В стране проходят многочисленные официальные торжества и народные гуляния — праздничные дни со 2 по 5 июня объявлены выходными. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз также воздал королеве должное и на торжественной церемонии переименовал остров на озере Берли-Гриффин в остров Королевы Елизаветы II. За 70 лет своего правления она посетила Канберру 14 раз.

Австралия — не единственная страна Содружества наций, которая «заигрывает» с изменением своей Конституции. 30 ноября 2021 года островное государство Барбадос в Карибском море сменило форму правления с конституционной монархии на парламентскую республику. При этом критика в адрес королевской семьи ширится и в других странах. Ямайка также планирует отказаться от монархии. Число противников монархии растёт и в Канаде. Опрос, проведённый Институтом Ангуса Рейда в апреле, показал, что 51% жителей Канады хотел бы изменить форму правления, пишет Das Erste.