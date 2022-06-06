 

Минобороны показало боевую работу Су-34

06.06.2022, 8:05, Новости дня
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Минобороны показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине.

«Сейчас выполняли боевой полет. Целью являлось скопление вооружения, также техники. Цель была обнаружена и поражена высокоточным оружием», – рассказал командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Напомним, Минобороны показало видео с выходом в море судна типа «Славутич», которое стало первым, отправленным с грузом в рейс после освобождения города Мариуполя.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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