Референдум в Казахстане признан состоявшимся

Прошедший в Казахстане референдум можно считать состоявшимся, сообщил глава Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.

«Общее число граждан в республике Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 млн 734 тыс. 642. Число граждан, принявших участие, – 7 млн 986 тыс. 293, или 68,06%. Таким образом, референдум можно считать состоявшимся», – приводит его слова ТАСС.

По предварительным данным комиссии, за поправки в Конституцию проголосовали 77,18% граждан.

В воскресенье в Казахстане прошел референдум по поправкам в Конституцию. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

Референдум признан состоявшимся, так как явка превысила порог в 50%. Изменения в основной закон считаются принятыми, если за них проголосовали более половины граждан не менее чем в 12 из 17 субъектов Казахстана (14 областей и три города республиканского значения – Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент).

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