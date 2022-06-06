 

Cквоттеры, поножовщина и наркоторговля — север Марселя захватили нигерийские банды

06.06.2022, 7:50, Разное
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Жители северных районов Марселя доведены до предела разгулом преступности и агрессии со стороны нелегальных мигрантов из Нигерии, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, нигерийцы самовольно захватывают жильё в многоквартирных домах, в открытую торгуют наркотиками и устраивают притоны, а также сводят счёты с применением оружия.


AP

Район Калисте на севере Марселя стал в начале мая ареной чрезвычайно жестоких столкновений. Жители этого квартала, преимущественно состоящего из социального жилья, доведены до предела господством нигерийских группировок, которые самовольно захватывают незанятые — или даже уже занятые — квартиры. Эти мигранты, в основном живущие в стране нелегально, наводят ужас на обитателей района, устраивают драки с использованием железных прутьев, молотков или мачете, а также сводят счёты с конкурентами по наркоторговле и сутенёрству.

Управляющая магазина Фату рассказывает, что за последние пять лет лицо района изменилось.

«Они (нигерийцы. — ИноТВ) приходили постепенно и создали систему с хорошо организованной сетью. Они всё ломают, захватывают квартиры и даже заставляют платить им арендную плату; они завладели сетью наркоторговли и поселили проституток. В целом они очень агрессивны и достают оружие при малейшем споре», — рассказывает Фату.

Клиентка магазина Рама, пришедшая за покупками с сыном, подтверждает эти слова. При упоминании слова «нигериец» мальчик прячется в объятиях своей мамы с криком: «Осторожно, нож!». Ребёнок всё ещё травмирован сценами насилия, свидетелями которых он стал. Рама рассказывает, что 1 мая квартира её матери была полностью разгромлена мужчинами, которые пытались укрыться внутри во время потасовки.

«Они взломали дверь и всё сломали», — рассказывает женщина.

Хозяйка квартиры выбежала из дома с маленькими детьми и вызвала полицию. В отместку нигерийцы вынесли всё из квартиры и подожгли её.

Уроженка Гвинеи Фату признаётся, что разделяет некоторые идеи партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», хотя и не считает себя расисткой.

«Они нелегалы, они не работают и устраивают бардак, их нужно отправить домой. Иначе мы никогда не справимся. Тюрьма их не пугает… И их ничто не пугает», — констатирует она.

Уроженка Нигерии Грейс хорошо знакома с этой агрессией и решила освободиться от неё, уехав в Европу.

«Я мечтала о Европе, мечтала о моде. Мой тогдашний парень предложил помочь мне уехать», — рассказывает женщина.

На деле Грейс была продана за €10 тыс. сети сутенёров и оказалась в плену у «мадам», потребовавшей от неё выплаты долга в €40 тыс. Грейс удалось сбежать, и с тех пор она проводит на местах профилактическую работу с нигерийскими проститутками, а также с мужчинами, которые, по её словам, часто страдают от серьёзных расстройств и психологических травм из-за жестокого обращения во время перевозки в Европу. Доброжелательная, но бескомпромиссная в некоторых вопросах Грейс регулярно встречается с нигерийскими мужчинами, будь то члены банд или нет, чтобы поддерживать диалог.

В районе парк Коро, куда часто приезжает Грейс, Самира (имя изменено) рассказывает нам о своей повседневной жизни. Вокруг мусор, обломки автомобилей и кишащие повсюду крысы.

«Вы видели? Они огромны! Там так много мусора, что они прекрасно кормятся. Они похожи на немецких овчарок!» — возмущается женщина, показывая на грызунов.

Самира уже много лет живёт со своими детьми в этом районе. В отличие от Каллисте, парк Коро является частной территорией, которая за годы управления неясными субъектами превратилась из элегантного жилого квартала в заброшенный район.

«Управляющая компания больше не убирается, мы вынуждены делать это сами. Некоторые домовладельцы больше не оплачивают расходы, и многие квартиры были взломаны и захвачены нигерийцами», — рассказывает местная жительница.

Один из сквоттеров поселился в квартире, которую Самира недавно купила в надежде сделать небольшие инвестиции в недвижимость.

«Мы даже не можем поговорить с ними. Они накачаны наркотиками, пьяны. Как только мы осмеливаемся что-то им сказать, они оскорбляют нас и вытаскивают мачете», — сетует женщина.

В одной из заброшенных высоток района Коро нашли жилище Элвис и несколько его товарищей. Этот нигериец, прибывший во Францию в 2015 году, не скрывает: он находится в стране нелегально и живёт в захваченной квартире. Молодой человек, как и его соседи по комнате, объясняет, что приехал во Францию, чтобы убежать от страданий, но также и от агрессии банд в своей стране.

«Мы пытаемся выбраться из всего этого здесь, но это сложно, — говорит он. — Иногда мы находим случайную работу. Некоторые вынуждены продавать наркотики».

Хотя Элвис уверяет, что не является членом банды, он хорошо знает, как устроена эта среда.

«В Нигерии банда — это образ жизни, способ защитить себя, но также и статус… Средства массовой информации много говорят о нигерийцах, но реальность такова, что мы особенно жестоки между собой, внутри сообщества, потому что так происходит в стране. Здесь у меня нет проблем с тем, чтобы вытащить нож, чтобы защититься. В Африке нужен огнестрел, потому что там ножа недостаточно!» — объясняет молодой человек.

Сотрудница расположенной в Коро больницы Брижит говорит, что укрывается от агрессии в своей квартире, превращённой в крепость. Владельцы её здания решили оказать сопротивление бандам. Здесь работают домофоны, двери надёжно закрыты, почтовые ящики не взломаны, а небольшой сад поблизости ухожен.

«Мы организовали сопротивление. Мы немного похожи на Астерикса в последней деревне, которая сопротивляется. Мы следим за квартирами наших соседей и предупреждаем о малейшей попытке их захватить. Мы полностью освободились от нечестных управляющих компаний», — поясняет женщина.

Брижит отказывается продавать эту квартиру. Она чувствует себя здесь хорошо и всё ещё надеется, что власти отреагируют, снесут заброшенные здания, где царит антисанитария и, наконец, вернут этим бедным районам достоинство, которого они заслуживают.



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