Это вам не «Евровидение» – обозреватель Times призвал не лишать ЧМ по футболу духа соперничества ради сборной Украины

Обозреватель воскресного приложения к The Times Род Лиддл указал на лицемерие футбольных властей, которые вводят санкции только за те «поступки, которые имеют значение для западных демократий». Лиддл призвал не превращать чемпионат мира по футболу 2022 года в подобие «Евровидения», на котором представители Украины получили трофей по результатам народного голосования.



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Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре рискует стать повторением песенного конкурса «Евровидение» этого года, когда Украина получила трофей по результатам народного голосования, предупредил обозреватель воскресного приложения к The Times Род Лиддл.

Журналист опасается, что футбол на чемпионате мира может лишиться важнейших составляющих. Так, сборные, играющие против украинской команды, могут не слишком стараться, а фанаты, которые должны создавать враждебную атмосферу для своих соперников, — аплодировать игрокам сборной Украины стоя и петь национальный гимн их страны, так как «все хотят, чтобы страна победила во всём».

Лиддл называет это «замещением». По его словам, мировое сообщество боится дать Киеву то, «чего там действительно хотят» — бесполётную зону над Украиной и, возможно, высокотехнологичную артиллерию. Вместо этого оно надеется, что украинцы выиграют «Евровидение» и чемпионат мира по футболу.

Так, в среду, 1 июня, в Глазго сборная Украины встретилась со сборной Шотландии в рамках отборочного турнира на чемпионат мира. Обозреватель британского издания предполагает, что шотландские болельщики не чувствовали себя в состоянии освистать команду Украины или освистать свою команду за потерю времени или фолы и неточные передачи.

Учитывая стремительный рост мастерства сборных из целого ряда стран Африки и Азии, честно говоря, Лиддл предполагает, что это был последний шанс для сборной Шотландии пройти дальше отборочного этапа, однако во время матча против сборной Украины защита команды казалась «заворожённой» и неспособной противостоять соперникам.

Сегодня эту «эстафету» подхватит сборная Уэльса, которая встретится с командой с Украины в Кардиффе. Несмотря на то что валлийцев нельзя назвать слабой командой и играть они будут, вероятно, с большей страстью, чем шотландцы, остаётся вопросом, смогут ли они найти в себе силы победить сборную из страны, где сейчас идут военные действия.

По словам Лиддла, он не может вспомнить ни одного случая, «когда политика так сильно вмешивалась в футбол», учитывая, что сейчас футбольные власти и страны Запада единодушно согласны с тем, что «Украина права, а РФ — нет». Так, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) теперь отказались от давно устоявшегося мнения, что спорт должен быть выше политики, и призвали команды надеть футболки, демонстрирующие солидарность с Украиной и осуждающие спецоперацию России. В ФИФА, в свою очередь, решили отстранить Россию от чемпионата мира.

Капитан турецкого «Эрзурумспора» Айкут Демир отказался носить футболку из-за «лицемерия» Запада. По словам футболиста, никто не оказывает подобной поддержки жертвам ближневосточных конфликтов. Лиддл объясняет это тем, что большинство из этих конфликтов вызваны именно Западом. По словам обозревателя The Times, Демир был бы прав, если бы считал, что «единственные проступки, которые имеют значение для футбольных властей, — это те, которые имеют значение для западных демократий». «Все остальные просто должны смириться с этим», — подытожил журналист.